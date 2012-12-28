Успешный ученик решает задачи по программированию прямо на приёме в правительстве

79 педагогов и талантливых детей Липецкой области отметили на ежегодном торжественном приёме «Успех ученика — успех учителя».

После учебного года и экзаменационной поры в Липецкой области традиционно чествуют лучших учеников и педагогов, которые через своих воспитанников повышают престиж профессии. В этом году в правительстве области наградили 79 человек, в том числе 34 школьников. Это победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участники заключительного этапа всероссийской олимпиады, обладатели областной премии для одарённых детей имени Галины Горской и пятеро детей-сирот — победителей областных конкурсов.Десятиклассник лицея № 66 Липецка Максим Кондрашин решает задачи по программированию даже на торжественном приёме в правительстве: не потому, что скучно, а потому что не может без этого жить и не хочет терять ни минуты драгоценного времени перед одиннадцатым классом. А вдруг в будущем похожая задача попадётся? Тогда можно будет её сходу решить!В этом году подросток стал финалистом Всероссийской олимпиады школьников по информатике — в конце марта он ездил участвовать в ней в Москву. На заключительный этап олимпиады попали около тысячи человек со всей страны.«Информатикой и программированием я увлекаюсь с седьмого класса. Сам пишу коды и программы. Поступить мечтаю в Высшую школу экономики. В новом учебном году тоже обязательно буду участвовать в олимпиадах», — говорит целеустремлённый школьник.Анна Леонова — выпускница школы № 15 и победитель регионального этапа по французскому языку. Это даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз — девушка нацелена на Санкт-Петербургский государственный университет. Пока все учат английский, Анна мечтает увидеть Париж и Прованс, поступить на факультет международных отношений и стать дипломатом. Французский она учит со второго класса, выбирала его для сдачи ОГЭ после девятого и ЕГЭ после одиннадцатого классов. На ЕГЭ по французскому Анна набрала 94 балла! А ещё выпускница очень увлекается историей — и России, и Франции.Выпускник лицея № 44 Илья Курбатов — победитель регионального этапа олимпиады по математике, в апреле он представлял область на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Поступать Илья собирается в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Математикой увлекается последние четыре года. Вот уже три года не пропускает ни одного регионального этапа олимпиады по математике. А ещё на его счету множество перечневых олимпиад — такие олимпиады проводятся российскими вузами, федеральными или региональными министерствами и другими ведомствами, и их результаты учитываются при поступлении.11-летний Матвей Дворников из специальной школы-интерната Ельца попал на торжественный приём в правительство, выиграв в конкурсе поделок к 9 Мая. Четвероклассник — активист Движения Первых и часто участвует в различных творческих и спортивных состязаниях. А на конкурс ко Дню Победы он сделал самую красивую открытку.Плечом к плечу рядом с такими талантливыми детьми — их талантливые учителя. Всего награды получили 40 педагогов. Это победители и призёры профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Учитель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Учитель родного языка и литературы», «Директор года», а также областного конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года».Татьяна Вдовиченкова из той же елецкой школы-интерната — абсолютный победитель конкурса «Учитель-дефектолог года» и одна из создателей «Елецкой азбуки». На основании этого уникального учебного пособия (у книги есть и электронная версия) на местном материале занимаются воспитанием детей и коррекцией их логопедических проблем.«Дети многое не знают о своём городе, поэтому мы попытались на основании истории Ельца сделать коррекционные задания для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала о «Елецкой азбуке» Татьяна Вдовиченкова.Учителем-дефектологом Татьяна работает три года, но вообще в педагогике она 14 лет — до этого трудилась воспитателем в детском саду и в той же школе-интернате. А потом получила дополнительную квалификацию. А ещё педагог — многодетная мать: у неё трое детей — 5, 11 и 15 лет. Плюс ещё около сотни воспитанников интерната.Екатерина Лаухина — призёр профессионального конкурса «Воспитатель года» и победитель регионального отбора «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Совмещать профессии воспитателя и учителя — непростая задача. Тем более что в сельском садике ей приходится работать ещё и с разновозрастной группой, в которой собраны дети от четырёх до семи лет. А ведь к каждому возрасту нужно найти свой особый подход!«Результативность моих воспитанников и то, как они впитывают знания, меня вдохновляют, поэтому хочется много работать и открывать какие-то новые вершины. Я вижу отдачу от своей работы», — говорит педагог, работающий в селе Тростное Становлянского округа.В профессии Екатерина Лаухина уже 15 лет. По образованию она учитель-логопед — имеет красный диплом ЕГУ имени Бунина.Ещё один награждённый — 42-летний Алексей Малютин — тренер по волейболу Детско-юношеской спортивной школы села Долгоруково. Он победил в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» областного конкурса «Сердце отдаю детям». Для сельской местности у Алексея Малютина очень хорошие результаты: его воспитанники имеют вторые и третьи взрослые спортивные разряды, становились призёрами чемпионата Липецкой области и победителями областной спартакиады среди школьников. Сам Алексей играл за волейбольный клуб «Долгоруково». А сейчас прививает любовь к этому виду спорта двум группам — младшей, в которую ходят ученики 5–6-х классов, и старшей — с 9-го по 11-й класс.«Мало родиться талантливым, нужно ещё этот талант шлифовать, огранить, чтобы он заблестел, как бриллиант. Я желаю, чтобы через 30–40 лет в честь учёных, которые сегодня сидят здесь в зале, были названы улицы и площади в Липецке или в одном из наших городов и населённых пунктов. Чтобы вы прославляли нашу Липецкую землю. И я хочу поблагодарить ваших наставников, учителей и родителей за результаты, которых мы сегодня достигли. Липецкое образование — на подъёме! У нас такие результаты, которых не было в предыдущие годы. В Липецкой области реализуется масштабная программа обновления и реновации учреждений, внедряются новые образовательные программы, поэтому мы вправе ожидать, что талантливых детей и педагогов будет ещё больше. Спасибо вам за ваш труд и за ваши результаты!» — отметил на торжественном приёме губернатор Игорь Артамонов.