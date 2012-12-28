Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей

Затор вызвало незначительное ДТП.

Сегодня утром на улице Зои Космодемьянской у аглофабрики столкнулись два автомобиля, судя снимку с места аварии, авария незначительная. Однако из-за перекрывших дорогу машин образовалась пробка, растянувшаяся от перекрестка с улицей Алмазной до завода «Индезит».