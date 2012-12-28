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Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей
Общество
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сегодня, 10:54
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Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей
Затор вызвало незначительное ДТП.
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