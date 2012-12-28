Липчанка победила в первенстве России, выполнив норматив мастера спорта

Мария Новикова отлично поздравила себя с приближающимся днём рождения: «золотом», новым званием и личным рекордом.

Никто из конкурентов даже не сумел приблизиться к показателю Марии. Более того, Новикова установила личный рекорд и выполнила норматив мастера спорта России, точнее даже – перевыполнила, ведь МС у женщин присуждают за покорение рубежа в 52 метра.





Днём ранее ученица Заслуженного тренера России Лидии Филатовой и участницы Олимпийских Игр-2000 Натальи Рощупкиной взяла «серебро» и в толкании ядра – 14,75 м.









Мария слева на пьедестале

Обе медали стали отличным подарком студентке Липецкого филиала РАНХиГС к её приближающемуся 18-летию, которое она отпразднует 15 июля.









Новикова и Рощупкина

Липчанка Мария Новикова стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в Казани, показав отличный результат в метании копья – 53 метра 33 сантиметра.Липчанин Илья Кишкин занял неплохое 6-е место в десятиборье с суммой 6201 очко. Победил здесь Артемий Лавриненко из Копейска Челябинской области ¬ 7112 очков.Параллельно в Казани прошли и всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет. Липчане не остались без наград. Милана Рожина взяла «серебро» в беге на 110 метров с барьерами – 14,73 секунды, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.Ростислав Супряга завоевал «бронзу» в беге на 400 метров – 52,06 секунды.