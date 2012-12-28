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Происшествия
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35 минут назад
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Пропавшую собаку жительница села нашла у родственников соседки
В истории соседских отношений разбирается полиция.
Собака, по словам ее владелицы, содержалась во дворе на привязи. Правда, пес мог с привязи (небольшая цепь, практически цепочка) сорваться и убежать из двора. Но в этот раз женщина решила, что пса украли, потому, что «….кто-то снял ошейник с пса, зашел за калитку (кстати, нарушив закон) и повесил его застегнув на крыльце».
На днях женщина рассказала в соцсетях продолжение истории.
«Наш Гоша вернулся! Ну как вернулся? Пришлось возвращать собаку даже с участковым. Это был сценарий из любого анекдота про соседей. Всё получилось так, как я и писала. Одна из соседок решила нас таким образом проучить. Ну есть такие люди — «я должна всех научить ЖИТЬ!». По её субъективному мнению, мы безответственные люди и поэтому она решила отдать нашу собаку «хорошим» людям. И сегодня сама же пришла и сказала, что она совершила акт милосердия: нашла собаке лучших хозяев. Ну как-то так получилось, что это ее родственники».
Владелица собаки обратилась в полицию с заявлением о краже.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявление проверяется.
Фото: vk.com/grzvk
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