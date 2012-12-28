Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной
Происшествия
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
Происшествия
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Общество
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Липецкая вечЁрка: кровавый выпускной, выборы мэра и продление моратория на продажу бензина
Общество
Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей
Общество
Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА
Происшествия
С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка
Общество
Читать все
В Липецкой области выросло поголовье свиней
Экономика
Успешный ученик решает задачи по программированию прямо на приёме в правительстве
Общество
Главный тренер хоккейного «Липецка» уехал в Новочебоксарск
Спорт
Сегодня в Липецке: изменения в маршрутах автобусов, представители каких профессий перерабатывают чаще всех
Общество
Липчанка победила в первенстве России, выполнив норматив мастера спорта
Спорт
Пропавшую собаку жительница села нашла у родственников соседки
Происшествия
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Общество
Дело о стрельбе на Депутатской направлено в суд
Происшествия
Липецкий борец в составе сборной России будет претендовать на третье «золото» Евро
Спорт
Главный тренер «Металлурга» заговорил о Боге – футбольном
Спорт
Читать все
Происшествия
322
35 минут назад
1

Пропавшую собаку жительница села нашла у родственников соседки

В истории соседских отношений разбирается полиция.

Неделю назад из двора в селе Анино Грязинского округа пропала собака. Беспородный молодой пёс, практически еще щенок.

Собака, по словам ее владелицы, содержалась во дворе на привязи. Правда, пес мог с привязи (небольшая цепь, практически цепочка) сорваться и убежать из двора. Но в этот раз женщина решила, что пса украли, потому, что «….кто-то снял ошейник с пса, зашел за калитку (кстати, нарушив закон) и повесил его застегнув на крыльце».

3kZAWGejOuA7wanaYLJxsLRMaZqYq_qS9QV_Tx28KLZd11bc_Uo1zbD5HAhDh5eqDa2ibUJCcwp1M-kNZyMPLRV7.jpg

На днях женщина рассказала в соцсетях продолжение истории.

«Наш Гоша вернулся! Ну как вернулся? Пришлось возвращать собаку даже с участковым. Это был сценарий из любого анекдота про соседей. Всё получилось так, как я и писала. Одна из соседок решила нас таким образом проучить. Ну есть такие люди — «я должна всех научить ЖИТЬ!». По её субъективному мнению, мы безответственные люди и поэтому она решила отдать нашу собаку «хорошим» людям. И сегодня сама же пришла и сказала, что она совершила акт милосердия: нашла собаке лучших хозяев. Ну как-то так получилось, что это ее родственники».

Владелица собаки обратилась в полицию с заявлением о краже.

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявление проверяется.

Фото: vk.com/grzvk
животные
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ДеД
20 минут назад
Скучно бабам в деревне, развлекаются как могут
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить