Спорт
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сегодня, 17:55
Главный тренер «Металлурга» заговорил о Боге – футбольном
Пресс-конференция после победы над «Родиной-3».
Хрипунков рассыпался в комплементах команде соперника, признал, что «сталевары» победили не без доли везения, но тут же отметил: столько раз в текущем сезоне «Металлург» несправедливо терял очки, что футбольный Бог когда-то должен был вознаградить и нашу команду.
– У соперников очень приличная команда. Мне нравится, что они выбрали правильный вектор развития. У них целая вертикаль в клубе: «Родина», «Родина-2», «Родина-3». Я думаю, что все играют в одинаковый футбол. Идёт развитие футбола, развитие футболистов. То, что они делают, это на самом деле прекрасно.
Дальше вышли, в принципе, сравняли, неплохо смотрелись. Подходов было нереальное количество, очень много подходов. Но не можем никак последний-предпоследний пас отдать, забить. Надеюсь, что всё равно будем в этом компоненте прибавлять, несмотря на три забитых гола. Сегодня удача, футбольный бог, нам улыбнулись. Со «стандарта» Максим Веденеев забил наконец-то первый гол в профессиональной карьере. Воздалось и ему, и всей команде.
– «Шумбрат» выиграл у «Рязани», а это значит, что «Металлург» по итогам первого круга не попадёт в первую тройку.
– Промежуточный результат не так важен. Главное, чтобы «Металлург» по итогам всего чемпионата попал в первую единицу. Повторюсь, сегодня более логичным результатом была бы ничья. А в других матчах, где мы проигрывали, например, «Сатурну» и «Рязани», мы были намного ближе к победе. Последний матч первого круга мы должны выиграть. Дальше перерыв, и будем готовиться ко второй части. Это ещё 15 игр.
Не беру в расчёт две первые команды, которые пока что оторвались. Будем работать, стараться выигрывать в каждом матче. Будем улучшать свою игру, будем улучшать реализацию.
– Есть ли надежда на летнее приглашение новичков?
– У нас из-за травм пропускали игру пять человек — это многовато. Но если травмированные в ближайшее время поправятся, пополнения и не понадобится. Да, есть небольшая разница между теми, кто выбыл, и теми, кто их заменяет. Но сегодня удача, фарт, плюс эмоциональная самоотдача и характер были на нашей стороне.
Уроженец Хабаровска бывший защитник «СКА-Энергии», московского и брянского «Динамо» 40-летний Александр Димидко в Липецке проводил свой первый матч в качестве главного тренера. Оттого признался, что запомнит его на всю жизнь. Пресс-конференцию он тоже давал впервые в жизни.
Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
4 июля «Металлург» завершит первый круг матчем в Орле, после чего три месяца будет готовиться ко второй части чемпионата.
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