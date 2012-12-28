Главный тренер «Металлурга» заговорил о Боге – футбольном

Пресс-конференция после победы над «Родиной-3».

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– У соперников очень приличная команда. Мне нравится, что они выбрали правильный вектор развития. У них целая вертикаль в клубе: «Родина», «Родина-2», «Родина-3». Я думаю, что все играют в одинаковый футбол. Идёт развитие футбола, развитие футболистов. То, что они делают, это на самом деле прекрасно.





Дальше вышли, в принципе, сравняли, неплохо смотрелись. Подходов было нереальное количество, очень много подходов. Но не можем никак последний-предпоследний пас отдать, забить. Надеюсь, что всё равно будем в этом компоненте прибавлять, несмотря на три забитых гола. Сегодня удача, футбольный бог, нам улыбнулись. Со «стандарта» Максим Веденеев забил наконец-то первый гол в профессиональной карьере. Воздалось и ему, и всей команде.









– «Шумбрат» выиграл у «Рязани», а это значит, что «Металлург» по итогам первого круга не попадёт в первую тройку.





– Промежуточный результат не так важен. Главное, чтобы «Металлург» по итогам всего чемпионата попал в первую единицу. Повторюсь, сегодня более логичным результатом была бы ничья. А в других матчах, где мы проигрывали, например, «Сатурну» и «Рязани», мы были намного ближе к победе. Последний матч первого круга мы должны выиграть. Дальше перерыв, и будем готовиться ко второй части. Это ещё 15 игр.









– Есть ли надежда на летнее приглашение новичков?





– У нас из-за травм пропускали игру пять человек — это многовато. Но если травмированные в ближайшее время поправятся, пополнения и не понадобится. Да, есть небольшая разница между теми, кто выбыл, и теми, кто их заменяет. Но сегодня удача, фарт, плюс эмоциональная самоотдача и характер были на нашей стороне.





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Уроженец Хабаровска бывший защитник «СКА-Энергии», московского и брянского «Динамо» 40-летний Александр Димидко в Липецке проводил свой первый матч в качестве главного тренера. Оттого признался, что запомнит его на всю жизнь. Пресс-конференцию он тоже давал впервые в жизни.





На пресс-конференцию после волевой победы над «Родиной-3» (3:2) главный тренер Сергей Хрипунков пришел с заметно севшим голосом из-за постоянных подсказок своим футболистам, но заявил, что оно того стоило.Хрипунков рассыпался в комплементах команде соперника, признал, что «сталевары» победили не без доли везения, но тут же отметил: столько раз в текущем сезоне «Металлург» несправедливо терял очки, что футбольный Бог когда-то должен был вознаградить и нашу команду.В начале матча вроде бы ничто не предвещало беды, но детская ошибка, как обычно, привоз, и нам забивают. Потом была «рекламная» пауза в связи с красным уровнем опасности.Характер у этой команды есть. Сегодня был матч с хорошим соперником, где мы не всегда переигрывали его по владению, по передачам, по движению, и на первое место вышел характер. Я считаю, что мы сегодня передавили, перебороли соперника. И это тоже часть нашей второй лиги «Б», и футбола в целом.Я думаю, сейчас некоторые команды, которые поначалу были вверху, начинают проседать. А некоторые команды начинают снизу подтягиваться к общей группе.Не беру в расчёт две первые команды, которые пока что оторвались. Будем работать, стараться выигрывать в каждом матче. Будем улучшать свою игру, будем улучшать реализацию.— Результат отрицательный. Приезжали сюда за победой, на установке говорили ребятам, что нам нужно научиться играть матчи с соперниками из верхней пятёрки. Никому не интересно болтаться в середине таблицы и внизу. Надо смотреть наверх, пытаться каждую игру играть на победу и постараться как можно выше подняться в турнирной таблице.Игра проходила в тяжёлых условиях. Мы уже шесть часов находимся на стадионе, и как раз в концовке второго тайма, скорее всего, ребята подустали, потеряли концентрацию. Пропустили обидные голы: автогол и после «стандарта». Работали над стандартными положениями, но в прошлом туре пропустили с углового и сейчас тоже. При счёте 2:1 у нас были ещё моменты, выбегали в хорошие атаки, были вылазки, надо было забивать третий и доводить матч до победы. В любом случае расцениваем этот матч как полезный опыт для наших молодых ребят. В каких бы условиях ни проходила игра, какой бы соперник ни был, мы должны уметь держать удар, держать давление, только тогда будем развиваться.Полностью ответы тренеров в видеофайлах.4 июля «Металлург» завершит первый круг матчем в Орле, после чего три месяца будет готовиться ко второй части чемпионата.