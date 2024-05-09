Сегодня в Липецке: изменения в маршрутах автобусов, представители каких профессий перерабатывают чаще всех

Нас ждут жаркая погода, бег по родному городу и наука о зубах.

В первый день июля температура в Липецке уйдёт за тридцатиградусную отметку – от +30 до +32 градусов. Будет сухо, без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-д Шишкина, 1а.









- Садоводчество «Цементник».









В мэрии Липецка отметили, что добраться до Петровского рынка все равно можно будет без проблем. Туда продолжат заезжать автобусы №№ № 8, 12, 17, 28, 33, 40, 317, 321, 359.









В 10:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) на очередном заседании лаборатории #ЗнайЧитая пройдёт познавательный час «Зубастая наука. О зубах и не только» (6+).









Фото vk.com/childbook_lipetsk





Юные читатели узнают многое о зубах, гигиене и даже о том, как зубы известных людец влияли на историю целых государств.

52% липчан в опросе SuperJob заявили, что им регулярно приходится работать сверхурочно. Лишь каждый третий успевает решить все производственные задачи в отведённую норму трудового времени.









- ул. Тельмана, 88;В частном секторе испытают неудобства жители улиц Вавилова, Гранитной 1-й, Гранитной 2-й, Гусева, Железнодорожной, Железнякова, Загородней, Кротевича, лебедянской, Новокарьерной, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхохной, Станционной, Трубной, Урицкого, Шевченко, Щорса, переулков Макаренко, Пестеля, Рылеева, проездов Цветочного, Шищкина.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул.1 Мая;- ул. 300-летия флота России;- ул. Адмирала Апраксина;- ул. Грибная, 4, 44;- ул. Добровская, 7, 20%- ул. Д. Писарева;- ул. Железногорская;- ул. И.С. Бурлакова;- ул. Кирова;- ул. Комарова;- ул. Краеведческая;- ул. Московская, 6;- ул. Патриотическая;- ул. Провинциальная;- ул. М.Светлова, 10;- ул. Тихая;- ул. Учительская;- ул. Ярославская;- пос. Дачный;В селе Ссёлки временно пропадёт электричество на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской.Если вам повезёт и удастся без проблем раздобыть бензин, то просто необходимо приложение, которое поможет не застрять в пробке среди таких же счастливчиков, как и вы.С сегодняшнего дня существенное изменение внесено в схему движения одного из наиболее популярных маршрутов у липчан – №325. Теперь он перестанет заезжать на Петровский рынок.Ранее автобус прибывал к рынку не всегда, а только со среды по воскресенье с 8:00 до 15:00. Отныне он будет двигаться исключительно по основному маршруту, не делая петлю в сторону Петровского рынка.В 19:00 любителей здорового образа жизни ждут возле дома на проспекте Победы, 93а (12+).Как только все соберутся – побежали, причём в гору. Бег на 10 километров по пересечённой местности – это серьёзное испытание, пройдя через которое, чувствуешь особую гордость. Участники клуба «Беги и улыбайся» еженедельно проводят такие мероприятия, которым придумали название «Высокая среда».Лидерами по числу переработок стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Реже приходится тратить на работу личное время операторам колл-центров, программистам, секретарям и дизайнерам.В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц. А как с этим обстоят дела у вас? Напишите в комментариях.