Сегодня в Липецке: изменения в маршрутах автобусов, представители каких профессий перерабатывают чаще всех
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: изменения в маршрутах автобусов, представители каких профессий перерабатывают чаще всех
Нас ждут жаркая погода, бег по родному городу и наука о зубах.
В первый день июля температура в Липецке уйдёт за тридцатиградусную отметку – от +30 до +32 градусов. Будет сухо, без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- пр-д Шишкина, 1а.
В частном секторе испытают неудобства жители улиц Вавилова, Гранитной 1-й, Гранитной 2-й, Гусева, Железнодорожной, Железнякова, Загородней, Кротевича, лебедянской, Новокарьерной, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхохной, Станционной, Трубной, Урицкого, Шевченко, Щорса, переулков Макаренко, Пестеля, Рылеева, проездов Цветочного, Шищкина.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул.1 Мая;
- ул. 300-летия флота России;
- ул. Адмирала Апраксина;
- ул. Грибная, 4, 44;
- ул. Добровская, 7, 20%
- ул. Д. Писарева;
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова;
- ул. Кирова;
- ул. Комарова;
- ул. Краеведческая;
- ул. Московская, 6;
- ул. Патриотическая;
- ул. Провинциальная;
- ул. М.Светлова, 10;
- ул. Тихая;
- ул. Учительская;
- ул. Ярославская;
- пос. Дачный;
- Садоводчество «Цементник».
В селе Ссёлки временно пропадёт электричество на улицах Гагарина, Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской.
Пробки
Если вам повезёт и удастся без проблем раздобыть бензин, то просто необходимо приложение, которое поможет не застрять в пробке среди таких же счастливчиков, как и вы.
Мимо рынка
С сегодняшнего дня существенное изменение внесено в схему движения одного из наиболее популярных маршрутов у липчан – №325. Теперь он перестанет заезжать на Петровский рынок.
Ранее автобус прибывал к рынку не всегда, а только со среды по воскресенье с 8:00 до 15:00. Отныне он будет двигаться исключительно по основному маршруту, не делая петлю в сторону Петровского рынка.
В мэрии Липецка отметили, что добраться до Петровского рынка все равно можно будет без проблем. Туда продолжат заезжать автобусы №№ № 8, 12, 17, 28, 33, 40, 317, 321, 359.
Зубастая наука
В 10:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) на очередном заседании лаборатории #ЗнайЧитая пройдёт познавательный час «Зубастая наука. О зубах и не только» (6+).
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Юные читатели узнают многое о зубах, гигиене и даже о том, как зубы известных людец влияли на историю целых государств.
Высокая среда
В 19:00 любителей здорового образа жизни ждут возле дома на проспекте Победы, 93а (12+).
Как только все соберутся – побежали, причём в гору. Бег на 10 километров по пересечённой местности – это серьёзное испытание, пройдя через которое, чувствуешь особую гордость. Участники клуба «Беги и улыбайся» еженедельно проводят такие мероприятия, которым придумали название «Высокая среда».
Фото vk.com/runsmile48
Большинство липчан перерабатывают много и регулярно
52% липчан в опросе SuperJob заявили, что им регулярно приходится работать сверхурочно. Лишь каждый третий успевает решить все производственные задачи в отведённую норму трудового времени.
Лидерами по числу переработок стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Реже приходится тратить на работу личное время операторам колл-центров, программистам, секретарям и дизайнерам.
В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц. А как с этим обстоят дела у вас? Напишите в комментариях.
Дорогие липчане! Приветствует начало второго месяца лета, надеемся, что, как и положено, он станет жарким, во всяком случае – в плане новостей. Не пропустить важную информацию вам всегда поможет GOROD48: мы работаем 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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