Спорт
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13 минут назад
Липецкий борец в составе сборной России будет претендовать на третье «золото» Евро
Держим кулаки за Михаила Шкарина в начале июля.
Шкарин представит нашу страну в весовой категории до 87 кг и будет считаться одним из главных претендентов на победу, ведь за плечами у Михаила уже имеются два выигрыша Евро – U17 и U20. В первенстве до 20 лет он уже побеждал в прошлом году в Италии, но тогда боролся в весе до 82 кг. В этом же весе в августе 2025 года он победил и в юниорском первенстве мира в Болгарии.
Сейчас Михаил набрал массу, в первую очередь - мышечную и готовится покорять вершины в новой категории. Первая серьёзная проба сил в весе до 87 кг вышла относительным комом: в марте этого года Шкарин впервые за несколько лет остался без «золота» первенства России (U21), а ограничился «всего лишь» бронзовой наградой. Впрочем, несмотря на один-единственный проигрыш в полуфинале тренеры сборной продолжают верить в Михаила и в его победу в Старом Свете.
В сборную России вошли 11 спортсменов.
Михаил Шкарин – воспитанник липецкой СШОР №9. Сын директора этой школы и депутата Липецкого городского Совета Юрия Шкарина, воспитанник тренеров Владимира Макарова и Андрея Кочетова. Сейчас учится в столичном училище олимпийского резерва и повышает мастерство под руководством Заслуженного тренера России Феликса Авакова.
На фото федерации спортивной борьбы России Михаил Шкарин третий слева в верхнем ряду.
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