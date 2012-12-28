Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной
Происшествия
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
Происшествия
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Общество
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА
Происшествия
С начала июля 325-й автобус поедет мимо Петровского рынка
Общество
Читать все
В Липецкой области выросло поголовье свиней
Экономика
За ДТП с дворнягой ответит оператор платного участка трассы
Происшествия
Две машины и мотоцикл попали в ДТП на кольце улиц Металлургов и 9 Мая
Происшествия
Успешный ученик решает задачи по программированию прямо на приёме в правительстве
Общество
В районах Карьера и Опытной Станции отключат холодную воду
Общество
Липецкий борец в составе сборной России будет претендовать на третье «золото» Евро
Спорт
Главный тренер хоккейного «Липецка» уехал в Новочебоксарск
Спорт
Липчанка победила в первенстве России, выполнив норматив мастера спорта
Спорт
Главный тренер «Металлурга» заговорил о Боге – футбольном
Спорт
Звёздный гость, красавица-судья и волевая победа «Металлурга»
Спорт
Читать все
Спорт
16
13 минут назад

Липецкий борец в составе сборной России будет претендовать на третье «золото» Евро

Держим кулаки за Михаила Шкарина в начале июля.

Липчанин Михаил Шкарин официально вошёл в состав сборной России для участия в первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет, которое пройдёт в столице Северной Македонии Скопье с 5 до 9 июля.

Шкарин представит нашу страну в весовой категории до 87 кг и будет считаться одним из главных претендентов на победу, ведь за плечами у Михаила уже имеются два выигрыша Евро – U17 и U20. В первенстве до 20 лет он уже побеждал в прошлом году в Италии, но тогда боролся в весе до 82 кг. В этом же весе в августе 2025 года он победил и в юниорском первенстве мира в Болгарии.

Сейчас Михаил набрал массу, в первую очередь - мышечную и готовится покорять вершины в новой категории. Первая серьёзная проба сил в весе до 87 кг вышла относительным комом: в марте этого года Шкарин впервые за несколько лет остался без «золота» первенства России (U21), а ограничился «всего лишь» бронзовой наградой. Впрочем, несмотря на один-единственный проигрыш в полуфинале тренеры сборной продолжают верить в Михаила и в его победу в Старом Свете.

В сборную России вошли 11 спортсменов.

Михаил Шкарин – воспитанник липецкой СШОР №9. Сын директора этой школы и депутата Липецкого городского Совета Юрия Шкарина, воспитанник тренеров Владимира Макарова и Андрея Кочетова. Сейчас учится в столичном училище олимпийского резерва и повышает мастерство под руководством Заслуженного тренера России Феликса Авакова.

На фото федерации спортивной борьбы России Михаил Шкарин третий слева в верхнем ряду.
Михаил Шкарин
греко-римская борьба
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить