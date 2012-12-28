Липецкий борец в составе сборной России будет претендовать на третье «золото» Евро

Держим кулаки за Михаила Шкарина в начале июля.

Михаил Шкарин – воспитанник липецкой СШОР №9. Сын директора этой школы и депутата Липецкого городского Совета Юрия Шкарина, воспитанник тренеров Владимира Макарова и Андрея Кочетова. Сейчас учится в столичном училище олимпийского резерва и повышает мастерство под руководством Заслуженного тренера России Феликса Авакова.





На фото федерации спортивной борьбы России Михаил Шкарин третий слева в верхнем ряду.