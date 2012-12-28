Все новости
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза
Общество
Вам нравится такая зима?
Говорит Липецк
На Манеже отключение тепла
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины
Общество
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Общество
1213
сегодня, 14:34
8

Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка

Право на использование видеоглазка признали суды.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело по иску ельчанки к ее соседям. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в суде потребовала, чтобы соседка демонтировала со своей двери видеоглазок.

Она ссылалась на то, что соседи нарушают ее право на неприкосновенность частной жизни и незаконно собирают и хранят ее персональные данные (изображения). Разрешения на установку видеоглазка соседка не давала — но её никто и не спрашивал. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, но женщина подала апелляцию в Липецкий областной суд по гражданским делам. Там решение устояло.

«Установлено, что смонтированный в двери ответчика видеоглазок не оборудован картой памяти, что исключает сбор и хранение записей, используется в качестве видеозвонка с целью обеспечения безопасности и сохранности имущества ответчика. Кроме того, при монтаже устройства не было использовано общедомовое имущество, а значит, отсутствует необходимость получения согласия жильцов дома. Также истцом не представлено доказательств нарушения неприкосновенности ее частной жизни, использования ответчиком ее изображений», — отметили в суде.
конфликт
соседи
Комментарии (8)

Сначала новые
Интересно
7 минут назад
А как она определила, что глазок является именно видеоглазком? Ведь он же внешне ничем не отличается от обычного дверного глазка.
Ответить
Житель
14 минут назад
Значит есть что скрывать? Может водит мужиков? А вообще вот делать людям нечего. На улице куча видеокамер - тоже видят кто с кем гуляет. Не нравится - живи в лесу где нет камер.
Ответить
Бабка Первая
26 минут назад
Каким только бредом не приходится заниматься судам))
Ответить
...
29 минут назад
Навязчивые мысли, маразм крепчает. Это соседи для собственной безопасности установили видеоглазок.
Ответить
Сергей Б
44 минуты назад
Скучно ей было что ли? Что за медийная личность, чтобы "стесняться"?
Ответить
Вопрос
48 минут назад
Подъездным домофоном она пользуется, там вообще ведётся хранение видео. Чё не обжалует эти действия?
Ответить
Такое
сегодня, 14:54
Ощущение,что людям мирно не живётся.Жизнь проходит мгновенно,берегите ее и занимайтесь добрыми делами,а не судами.
Ответить
помощь
сегодня, 14:54
если следят, значит, когда будет плохо, первыми придут на помощь!
Ответить
