Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка

Право на использование видеоглазка признали суды.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело по иску ельчанки к ее соседям. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в суде потребовала, чтобы соседка демонтировала со своей двери видеоглазок.Она ссылалась на то, что соседи нарушают ее право на неприкосновенность частной жизни и незаконно собирают и хранят ее персональные данные (изображения). Разрешения на установку видеоглазка соседка не давала — но её никто и не спрашивал. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, но женщина подала апелляцию в Липецкий областной суд по гражданским делам. Там решение устояло.«Установлено, что смонтированный в двери ответчика видеоглазок не оборудован картой памяти, что исключает сбор и хранение записей, используется в качестве видеозвонка с целью обеспечения безопасности и сохранности имущества ответчика. Кроме того, при монтаже устройства не было использовано общедомовое имущество, а значит, отсутствует необходимость получения согласия жильцов дома. Также истцом не представлено доказательств нарушения неприкосновенности ее частной жизни, использования ответчиком ее изображений», — отметили в суде.