Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Аттестат в крови»: празднование выпускного в «Евразии» закончилось дракой с охраной
Происшествия
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
Происшествия
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Общество
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Присяжные признали липчанина виновным в избиении и последующем убийстве сожительницы
Происшествия
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА
Происшествия
Читать все
В Липецкой области выросло поголовье свиней
Экономика
Успешный ученик решает задачи по программированию прямо на приёме в правительстве
Общество
За ДТП с дворнягой ответит оператор платного участка трассы
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +33
Общество
Две машины и мотоцикл попали в ДТП на кольце улиц Металлургов и 9 Мая
Происшествия
Пытавшийся сжечь врача пациент арестован на два месяца
Происшествия
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Главный тренер «Металлурга» заговорил о Боге – футбольном
Спорт
В районах Карьера и Опытной Станции отключат холодную воду
Общество
Звёздный гость, красавица-судья и волевая победа «Металлурга»
Спорт
Читать все
Экономика
67
42 минуты назад
3

В Липецкой области выросло поголовье свиней

Вместе с тем, коров, коз и овец стало меньше. 

47 миллиардов рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-мае, по сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился на 3,6%, сообщает Липецкстат. 

Скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено 178,7 тысячи тонн — на 5% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 4,3%, до 142,8 тысячи тонн, а яиц — на 5,7% (374,4 миллиона штук). 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-мае текущего года составил 4380 килограмм (+3% к январю-маю 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 124 штуки, год назад — 121 штука. Поголовье крупного рогатого скота на 1 июня составило 111,3 тысячи голов (98,6% к 1 июня 2025 года), в том числе коров — 40,7 тысячи (96,2%); свиней — 806 тысяч голов (104,5%), овец и коз — 61,3 тысячи голов (95,2%).
сельское хозяйство
0
0
0
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Очевидный
1 минуту назад
Факт
Ответить
Animal planet.
21 минуту назад
Это точно! Ещё как выросло! Кругом одни свиньи.
Ответить
Гость
31 минуту назад
Да это мы и так знаем!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить