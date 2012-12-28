В Липецкой области выросло поголовье свиней

Вместе с тем, коров, коз и овец стало меньше.

47 миллиардов рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-мае, по сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился на 3,6%, сообщает Липецкстат.Скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено 178,7 тысячи тонн — на 5% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 4,3%, до 142,8 тысячи тонн, а яиц — на 5,7% (374,4 миллиона штук).Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-мае текущего года составил 4380 килограмм (+3% к январю-маю 2025 года), яйценоскость кур-несушек составила 124 штуки, год назад — 121 штука. Поголовье крупного рогатого скота на 1 июня составило 111,3 тысячи голов (98,6% к 1 июня 2025 года), в том числе коров — 40,7 тысячи (96,2%); свиней — 806 тысяч голов (104,5%), овец и коз — 61,3 тысячи голов (95,2%).