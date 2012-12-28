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44 минуты назад

Главный тренер хоккейного «Липецка» уехал в Новочебоксарск

Вероятно, за ним последуют и наиболее перспективные хоккеисты.

Тренировавший МХК «Липецк» в минувшем сезоне 49-летний Дмитрий Евстигнеев официально представлен новым наставником новочебексарского «Сокола».

В прошлом сезоне «соколы» выступали вместе с липчанами, но достигли большего: заняли 5-е место в Восточной конференции НМХЛ, вышли в плей-офф, правда на первой же стадии в четвертьфинале уступили в серии «ЭкоНиве-Бобров» - 0–3, что стоило должности руководившуму командой на протяжении 5-ти сезонов Егору Карпу. 

По неофициальной (пока) информации, за тренером в Чувашию могут последовать и некоторые липецкие хоккеисты. Уже называли фамилии воспитанников 2008 г.р. защитников Владимира Шелегеды. Ильи Ковальчука, нападающего Дмитрия Козулина. Возможно появление в «Соколе» и лидеров юниорской команды липецкой спортшколы №11. Всё дело в том, что в Национальной молодёжной хоккейной лиге решили уменьшить предельно допустимый возраст игроков с 20 до 19 лет. Поэтому многие команды сейчас радикально обновляют составы в поисках молодых и перспективных.

Интервью с Евстигнеевым в сообществе «Сокола» в VK

Дмитрий Евстигнеев – уроженец Воскресенска. До приезда в Липецк привёл команду «Рязань-ВДВ» к победе в регулярном чемпионате НМХЛ. В липецких реалиях повторить успех не сумел – команда задолго до финиша лишилась шансов на выход в плей-офф, но при этом начала играть лучше, чем в сезоне-2024/25, когда «Липецк» установил, похоже вечный антирекорд отечественного хоккея – 36 поражений подряд.

О перспективах МХК «Липецк» не слышно вообще ничего. Кандидатуры нового тренера игроков, планы подготовки нигде не обнародовались. Весной прокуратура Липецкой области опубликовала информацию о задержках заработной платы в МХК «Липецк», который входит в АНО «Профессиональный спортивный клуб «Липецк» на сумму более 4 миллионов рублей. Любопытно, что по сообщению прокуратуры задолженность образовалась аж перед 71 работником. Откуда у них столько сотрудников – загадка, руководители клуба и ПСК «Липецк» недоступны для комментариев.

Фото vk.com/sokol_mhc
Хоккей
МХК «Липецк»
Дмитрий Евстигнеев
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