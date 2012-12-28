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сегодня, 08:16

Дело о стрельбе на Депутатской направлено в суд

31-летнего липчанина на ждёт суд сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

31-летнего липчанина ждет суд за хулиганство, незаконное хранение оружия и причинение вреда здоровью средней тяжести – отдел полиции №3 завершил расследование его дела.

«По данным следствия, вечером 31 января этого года обвиняемый, находясь у дома по улице Депутатской в Липецке, вступил в конфликт с двумя прохожими и использовал находившееся при нем оружие. В результате выстрела одному из оппонентов причинено огнестрельное ранение ноги. С места происшествия злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

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Стрелял липчанин из обреза одноствольного ружья «ИжК» шестнадцатого калибра. Мужчина заявил, что нашел его и хранил в нарушение закона.
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