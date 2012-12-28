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Происшествия
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23 минуты назад
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Бывшему росгвардейцу Александру Капарулину отменили приговор
Липецкий областной суд отменил приговор по делу об убийстве, краже, похищении паспорта и воспрепятствовании следствию.
Напомним, 39-летнего Александру Капарулину было изначально предъявлено обвинение в убийстве по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), но в ходе судебного следствия гособвинитель изменил квалификацию на часть 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). А обвинение в разбое было переквалифицировано на кражу. Также он обвинялся по части 2 статьи 325 УК РФ и части 2 статьи 294 УК РФ.
Изначально следствие выдвинуло версию, что ночью 9 мая 2021 года Александр Капарулин, который в тот момент служил во взводе отдела вневедомственной охраны по Грязинскому району, приехал на своей машине «ВАЗ-21051» к дому по улице Песковатской в Грязях, где жила его 45-летняя знакомая.
С 45-летней женщиной Капарулин встречался с 2016-го по 2020 год, но потом она предпочла женатого врача. Врач помогал ей деньгами, обещал купить машину и подать на развод с женой. Но к разводу дело не шло, и 7 мая пара рассталась. 8 мая женщина из-за расставания с врачом решила развеяться в кафе с подругой, откуда вернулась среди ночи.
Следствие полагало, что около трех часов ночи, когда женщина вернулась из кафе, между бывшими возлюбленными начался конфликт, и мужчина из ревности нанес ей неустановленным тупым твёрдым предметом множество ударов по голове и груди, а затем сорвал с неё золотые серьги и цепь, и взял ее сумку с телефоном и паспортом. Похищенное имущество было оценено в 44 498 рублей. Женщина скончалась от травм головы.
Кроме того, обвиняемому вменяли вмешательство в следствие. 21 апреля этого года при ознакомлении с материалами дела он зачёркивал и заменял слова в протоколах допроса свидетеля, протоколе задержания, протоколе допроса и протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника. Например, в графе «Замечания к протоколу» он поправил слово «нет» на слово «есть», в графе заявления заштриховал словосочетание «не поступили», в графе «протокол прочитан» заштриховал слово «лично», в графе «замечания к протоколу» заштриховал слово «нет», а в другом протоколе исправил «нет» на «есть». Внесение рукописных исправлений в протоколы было расценено как воспрепятствование следствию.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, первоначально уголовное дело было рассмотрено Липецким областным судом, постановленный на основании вердикта присяжных приговор отменен Первым апелляционным судом общей юрисдикции в результате рассмотрения апелляционного представления гособвинителя и апелляционной жалобы потерпевшей.
В связи с тем, что гособвинитель смягчил квалификацию, изменив обвинение с пункта «з» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) на часть первую статьи 105 УК РФ, подсудность уголовного дела была изменена, оно передано на рассмотрение в районный суд по месту совершения преступления.
Приговор Грязинского городского суда рассмотрен Липецким областным судом в апелляционном порядке в связи с апелляционной жалобой потерпевшей и апелляционным представлением государственного обвинителя, которые ссылались на неясность вердикта присяжных и наличие в нем противоречий, многочисленные факты нарушения защитой процедуры ведения процесса с участием присяжных и другие нарушения уголовно-процессуального закона. Суд счел доводы обоснованными.
Определением Липецкого областного суда уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Грязинский городской суд Липецкой области в ином составе суда со стадии судебного разбирательства. Оно может быть обжаловано в судебном порядке.
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