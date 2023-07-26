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Бывшего росгвардейца Александра Капарулина оправдали по обвинениям в убийстве, краже и похищении паспорта
Александр Капарулин признан виновным только в воспрепятствовании следствию.
Липецкий областной суд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего росгвардейца Александра Капарулина, которого судили по обвинениям в убийстве, краже, похищении паспорта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Но Александр Капарулин был признан виновным в воспрепятствовании следствию. Ему назначено 300 часов обязательных работ, но суд признал это наказание отбытым, зачтя период содержания Капарулина под стражей.
Напомним, 39-летнего Александру Капарулину было изначально предъявлено обвинение в убийстве по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), но в ходе судебного следствия гособвинитель изменил квалификацию на часть 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). А обвинение в разбое было переквалифицировано на кражу. Также он обвинялся по части 2 статьи 325 УК РФ и части 2 статьи 294 УК РФ.
Изначально следствие выдвинуло версию, что ночью 9 мая 2021 года Александр Капарулин, который в тот момент служил служил во взводе отдела вневедомственной охраны по Грязинскому району, приехал на своей машине «ВАЗ-21051» к дому по улице Песковатской в Грязях, где жила его 45-летняя знакомая. С 45-летней женщиной Капарулин встречался с 2016-го по 2020 год, но потом она предпочла женатого врача. Врач помогал ей деньгами, обещал купить машину и подать на развод с женой. Но к разводу дело не шло, и 7 мая пара рассталась. 8 мая женщина из-за расставания с врачом решила развеяться в кафе с подругой, откуда вернулась среди ночи.
Следствие полагало, что около трех часов ночи, когда женщина вернулась из кафе, между бывшими возлюбленными начался конфликт, и мужчина из ревности нанес ей неустановленным тупым твёрдым предметом множество ударов по голове и груди, а затем сорвал с неё золотые серьги и цепь, и взял ее сумку с телефоном и паспортом. Похищенное имущество было оценено в 44 498 рублей.
Кроме того, обвиняемому вменяли вмешательство в следствие. 21 апреля этого года при ознакомлении с материалами дела он зачёркивал и заменял слова в протоколах допроса свидетеля, протоколе задержания, протоколе допроса и протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника. Например, в графе «Замечания к протоколу» он поправил слово «нет» на слово «есть», в графе заявления заштриховал словосочетание «не поступили», в графе «протокол прочитан» заштриховал слово «лично», в графе «замечания к протоколу» заштриховал слово «нет», а в другом протоколе исправил «нет» на «есть».
19 апреля 2023 года присяжные заседатели огласили вердикт по уголовному делу, признав Капарулина виновным в воспрепятствовании производству предварительного следствия. По остальным предъявленным обвинениям присяжные подсудимого оправдали. Председательствующий по делу судья принял решение о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Подсудимый и его защитник обжаловали постановление Липецкого областного суда в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы постановление суда было отменено, дело возвращено для рассмотрения со стадии обсуждения вердикта присяжных иным составом суда.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
Но Александр Капарулин был признан виновным в воспрепятствовании следствию. Ему назначено 300 часов обязательных работ, но суд признал это наказание отбытым, зачтя период содержания Капарулина под стражей.
Напомним, 39-летнего Александру Капарулину было изначально предъявлено обвинение в убийстве по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), но в ходе судебного следствия гособвинитель изменил квалификацию на часть 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). А обвинение в разбое было переквалифицировано на кражу. Также он обвинялся по части 2 статьи 325 УК РФ и части 2 статьи 294 УК РФ.
Изначально следствие выдвинуло версию, что ночью 9 мая 2021 года Александр Капарулин, который в тот момент служил служил во взводе отдела вневедомственной охраны по Грязинскому району, приехал на своей машине «ВАЗ-21051» к дому по улице Песковатской в Грязях, где жила его 45-летняя знакомая. С 45-летней женщиной Капарулин встречался с 2016-го по 2020 год, но потом она предпочла женатого врача. Врач помогал ей деньгами, обещал купить машину и подать на развод с женой. Но к разводу дело не шло, и 7 мая пара рассталась. 8 мая женщина из-за расставания с врачом решила развеяться в кафе с подругой, откуда вернулась среди ночи.
Следствие полагало, что около трех часов ночи, когда женщина вернулась из кафе, между бывшими возлюбленными начался конфликт, и мужчина из ревности нанес ей неустановленным тупым твёрдым предметом множество ударов по голове и груди, а затем сорвал с неё золотые серьги и цепь, и взял ее сумку с телефоном и паспортом. Похищенное имущество было оценено в 44 498 рублей.
Кроме того, обвиняемому вменяли вмешательство в следствие. 21 апреля этого года при ознакомлении с материалами дела он зачёркивал и заменял слова в протоколах допроса свидетеля, протоколе задержания, протоколе допроса и протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника. Например, в графе «Замечания к протоколу» он поправил слово «нет» на слово «есть», в графе заявления заштриховал словосочетание «не поступили», в графе «протокол прочитан» заштриховал слово «лично», в графе «замечания к протоколу» заштриховал слово «нет», а в другом протоколе исправил «нет» на «есть».
19 апреля 2023 года присяжные заседатели огласили вердикт по уголовному делу, признав Капарулина виновным в воспрепятствовании производству предварительного следствия. По остальным предъявленным обвинениям присяжные подсудимого оправдали. Председательствующий по делу судья принял решение о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Подсудимый и его защитник обжаловали постановление Липецкого областного суда в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы постановление суда было отменено, дело возвращено для рассмотрения со стадии обсуждения вердикта присяжных иным составом суда.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
да уж
Ну
Веселый
Вася