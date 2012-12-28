Отец четверых детей получил полтора года «строгача» за грудку и водку
Приговор за грабёж на 1319 рублей оказался достаточно суров.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 октября прошлого года в магазине «Магнит» на площади Мира мужчина сложил в пакет лоток с куриной грудкой за 349 рублей, бутылку водки за 959 рублей и направился к выходу. Его заметил сотрудник магазина и потребовал оплатить товары. Но липчанин проигнорировал эти слова и убежал вместе с грудкой и водкой.
В суде грабитель признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке без судебного разбирательства.
При вынесении приговора суд также учёл рецидив — мужчина уже трижды был судим, и наличие четверых несовершеннолетних детей, самому младшему из которых всего год.
