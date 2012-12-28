Летучим мышам в Липецке устроят выпускной

Посмотреть на него можно вечером 15 мая.

В пятницу у остановки «Центральный пляж» сотрудники Липецкого зоопарка выпустят на волю летучих мышей, доставленных осенью и зимой из подъездов и квартир горожан.Зоопарк работает по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация летучих мышей», направленной на изучение и сохранение рукокрылых на территории России. Осенью и зимой в него доставили ни одну погибающую, а иногда и травмированную мышку. Сотрудники зоопарка вылечили мышей и создали комфортные условия для их спячки.Выпускной начнется в 20:00, сначала сотрудники зоопарка коротко расскажут о своей работе по реабилитации летучих мышей, а в 20:25 отпустят животных на волю.