На двух улицах Липецка отключат холодную воду

В большей части города давление воды при подаче будет снижено.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 46, 46/1, 48/1, 50, 52, 54, 56а, 56/1, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1 по улице Космонавтов, № 10 по улице Титова.





Кроме того, возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у потребителей микрорайонов №№ 1-19, Карьера и центра города.





Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





30 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 6, 20, 22, 24, 26 по улице 6-й Гвардейской дивизии, №№ 2а, 10а по улице Шаталовой, №№ 17, 19, 21, 23 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 по улице Молодежной, №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11 по улице Кондарева, № 10 по улице Алмазной, №№ 5, 5а, 25а, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 по Боевому проезду.

30 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители двух улиц, предупредили в компании.