27-летняя ельчанка обнаружила, что на неё оформили кредит в 600 000 рублей

26 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница Елецкого округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина обнаружила, что ещё в июне 2024 года на её имя кто-то оформил кредит в 600 000 рублей.Мошенник воспользовался номером телефона, который раньше принадлежал ельчанке. Сама она узнала о задолженности от коллекторов, которые потребовали вернуть деньги.