Общество
12
5 минут назад

Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха

Ни одного случая превышения гигиенических норм воздуха не было зафиксировано в Липецке за последнюю неделю. Такие данные сообщили на последнем заседании оперштаба федерального проекта «Чистый воздух». 

По данным Росгидромета, Липецк оказался в «зеленой зоне» — территориях, где не регистрировались случаи превышения ПДК. За последнюю неделю, с 24 февраля по 2 марта в такую зону вошли восемь городов. 

Ранее оперштаб сообщал о значительном снижении объемов загрязнений благодаря модернизации производств и внедрению зелёных технологий. В Липецкой области, одним из главных участников федерального проекта «Чистый воздух» в регионе является НЛМК. С 2000 года предприятие инвестировало в экологические проекты 130 миллиардов рублей. Наибольший эффект достигнут за счёт реконструкции производственных агрегатов, испоьзования высокоэффективных пылегазоочистных установок, модификации фильтровального оборудования. Эмиссия пыли и других веществ в атмосферный воздух снизилась на 19% при росте производства стали в два раза. Не фиксируется превышения нормативов по сероводороду.

экология
Комментарии

