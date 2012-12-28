Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Ни одного случая превышения гигиенических норм воздуха не было зафиксировано в Липецке за последнюю неделю. Такие данные сообщили на последнем заседании оперштаба федерального проекта «Чистый воздух».
Ранее оперштаб сообщал о значительном снижении объемов загрязнений благодаря модернизации производств и внедрению зелёных технологий. В Липецкой области, одним из главных участников федерального проекта «Чистый воздух» в регионе является НЛМК. С 2000 года предприятие инвестировало в экологические проекты 130 миллиардов рублей. Наибольший эффект достигнут за счёт реконструкции производственных агрегатов, испоьзования высокоэффективных пылегазоочистных установок, модификации фильтровального оборудования. Эмиссия пыли и других веществ в атмосферный воздух снизилась на 19% при росте производства стали в два раза. Не фиксируется превышения нормативов по сероводороду.
