В селе Казинка горел жилой дом

В Усмани пожарные тушили «Хендай».

Вечером 4 марта в селе Казинка Грязинского округа пожарные потушили кровлю жилого дома на одном квадратном метре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день на улице Карла Маркса в Усмани горел «Хендай Солярис». Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты на одном квадратном метре.Трижды за сутки пожарные тушили мусор: в Липецке на 30 квадратных метрах на в заброшенном здании по улице Краснозаводской и два мусорных контейнера на улице Циолковского, еще одну тару для ТКО потушили елецкие пожарные на улице Коммунаров.