Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
сегодня, 09:41
В селе Казинка горел жилой дом
В Усмани пожарные тушили «Хендай».
В этот же день на улице Карла Маркса в Усмани горел «Хендай Солярис». Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты на одном квадратном метре.
Трижды за сутки пожарные тушили мусор: в Липецке на 30 квадратных метрах на в заброшенном здании по улице Краснозаводской и два мусорных контейнера на улице Циолковского, еще одну тару для ТКО потушили елецкие пожарные на улице Коммунаров.
