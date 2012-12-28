43-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки

И получил два года условно.

43-летний ранее не судимый тербунец получил два года условно за покушение на грабёж с применением насилия. На преступление он пошёл из-за бутылки водки.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года пьяный мужчина вместе со знакомым пришел в сетевой магазин, где хотел купить бутылку водки, но денег не хватило. Тогда он решил спрятать бутылку под куртку и вынести её без оплаты. Но это заметила кассирша — она догнала мужчину и стала отнимать у него бутылку.Не желая расставаться с водкой, грабитель ударил донышком бутылки в лицо кассира – женщина бутылку отняла и вернула её в магазин. А сам грабитель скрылся с пустыми руками.