Прокуратура опротестовала ремонт исторического здания в Ельце

Владелица здания заменила в нем кровлю, покрасила фасады в зеленый цвет и облицевала цоколь.

Прокуратура через суд обязала собственницу памятника архитектуры в Ельце до января 2028 года привести здание в надлежащее состояние.По данным пресс-службы областной прокуратуры, собственница памятника архитектуры «Дом жилой конца XVIII – начала XIX веков» на улице Коммунаров, 8 еще прошлом году получила предостережение от управления охраны объектов культурного наследия, так как без согласования установила в историческом здании пластиковые окна, изменила кровлю, покрасила фасады в зеленый цвет и облицевала цоколь. Затем женщина открыла в подвале старинного дома кафе «Лира», а также продолжила ремонт при полном отсутствии разрешительной и проектной документации.Прокуратура обратилась в суд, и тот возложил на женщину обязанность прекратить ремонт, подготовить проектную документацию и согласовать ее с управлением охраны объектов культурного наследия, а также привести здание в надлежащее состояние.