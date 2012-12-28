Все новости
Общество
528
сегодня, 12:40
11

Прокуратура опротестовала ремонт исторического здания в Ельце

Владелица здания заменила в нем кровлю, покрасила фасады в зеленый цвет и облицевала цоколь.

Прокуратура через суд обязала собственницу памятника архитектуры в Ельце до января 2028 года привести здание в надлежащее состояние.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, собственница памятника архитектуры «Дом жилой конца XVIII – начала XIX веков» на улице Коммунаров, 8 еще прошлом году получила предостережение от управления охраны объектов культурного наследия, так как без согласования установила в историческом здании пластиковые окна, изменила кровлю, покрасила фасады в зеленый цвет и облицевала цоколь. Затем женщина открыла в подвале старинного дома кафе «Лира», а также продолжила ремонт при полном отсутствии разрешительной и проектной документации.

Прокуратура обратилась в суд, и тот возложил на женщину обязанность прекратить ремонт, подготовить проектную документацию и согласовать ее с управлением охраны объектов культурного наследия, а также привести здание в надлежащее состояние.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Липецкой области
культурное наследие
архитектрура
2
1
0
0
0

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ах
15 минут назад
вы бы знали какие потолки там были, какой двор, придворная постройка, епархии лучше бы отдали для семинарии.
Ответить
Аналитик
31 минуту назад
И что в этом ремонте плохо?
Ответить
объекты
19 минут назад
культурного наследия нельзя менять капитально ,только реставрация .
Ответить
Тыква
39 минут назад
Вполне красиво получилось
Ответить
Надо же
40 минут назад
Было у нас в Липецке историческое здание, знаковое и любимое - кинотеатр Спутник. Дали разрешение на его ремонт. А где же здание и где Липецкая прокуратура? Почему не обязует его воссоздать?
Ответить
Гость
20 минут назад
И чем же оно было знаковое и красивое, поясните?
Ответить
а
44 минуты назад
снежную кашу и ледяные колеи опротестовали?
Ответить
Житель
48 минут назад
Надлежащее состояние - это полный развал в аварийном состоянии без окон?
Ответить
предпродажное состояние
3 минуты назад
это называется.
Ответить
ЛТЗ
31 минуту назад
Именно так, а то полюбили красоту наводить!
Ответить
а по мне
51 минуту назад
так и хорошо. вон в левом углу исторический институт торчит обшарпаный бедолага. принцип-лучше пусть гниёт неправильный.
Ответить
