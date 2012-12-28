В Липецкой области небольшие дожди побудут еще один день

Затем антициклон с севера поставит осадкам заслон.



5 июня погода в Липецкой области останется неустойчивой, в зоне атмосферного фронта, который смещается с севера на юг территории, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 6 и 7 июня погоду в регионе начнет определять северный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 16-17 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью — от +9 до +11, днем — от +24 до +26 градусов.День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.