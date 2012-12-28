Все новости
Общество
65
37 минут назад

Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт

Концерт, спектакль, экскурсия по выставке и кинопремьеры.

Зима не уходит, весна не приходит

Третий день подряд в Липецке температура будет держаться около нуля, правда сегодня может опуститься на пару градусов вниз. А вот говорить о запахе весны пока мешают снег и мокрый снег.

IMGP31401.JPG

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а,2 3, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Белянского, 8, 12, 10;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Замятина, 3, 4;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 18,а, 20, 28;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6.

В селе Подгорном без воды оставят жителей улицы Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.

4vqxmsoimklcx6af0jwsfwhtl2vu6mmw.jpg

В частном секторе придётся терпеть обитателям улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 будут ремонтировать электросети:

- ул. Ангарская, 1а;
- ул. Базарная, 1г, 3/7, 3а;
- ул. Кирова, 13, 21, 26, 35;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 23;
- ул. Чкалова;
- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
- ул. Юношеская;
- пер. Володи Дубинина;
- пер. Ивана Кочубея, 1;
- пер. Павлика Морозова, 3, 9;
- пер. Рудный, 17;
- Садоводчество «Горняк»;
- Садоводчество «Горняк 1», 1430, 1498, 1551, 1602, 1822;
- Садоводчество «Спутник».

ur9s3f29bj7dtboaaq2juk8zc0kwi53r.jpg

Пробки

Ездить по городу сейчас и без того трудно из-за снега, а внутри нечищеных дворов машины то и дело вязнут в сугробах. От этого приложение, конечно, не спасёт, но вот предупредить о пробке может.


Главное культурное событие дня

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится полуторачасовой концерт «Музыка & мистика» (16+).

Вы увидите редко исполняемые старинные французские, английские и испанские танцы. А музыканты исполнят мелодии, в которых соединят наводные и авторские песни с… академическими инструментами. Это даст необычное и подлинно мистическое звучание.

DSC_2835.JPG

Выступят многие липецкие знаменитости: певица и прима филармонии Анастасия Пименова, трио ARANEL, виолончелист Артур Кочарян, флейтистка Анжела Уварова, скрипачка Диана Малихова, ударник Михаил Марвиц, пианист Сергей Терехов.

Улыбка – не всегда радость

В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится красивое и серьёзное мероприятие – медиация по выставке «Даже короткая тень дерева весной улыбается» (16+).

Это проект Серафимы Сажиной, выполненный в стиле японской манги 1950–60-х. Персонажи улыбаются и гримасничают, но этот смех — лишь маска для чувств, которые сложно выразить словами.

w4UJqWYx4oUqs-Gzm0ZTQZVTpSvp2cR3v5r2uQTLUPGxo1kqO4FXZb7nwLGezq3hWBerADXhw5lG9SBOcDlcVR1R.jpg

Фото vk.com/gallerybuksir

По четвергам будут проходить медиации, т.е рассказы о картинах и экспонатах. Записаться может любой желающий, вход свободный!

Бенефис Ивана и Дины

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль о любви и самопожертвовании «Невозможное, вечное…» (16+).

dgU-xIxUI5_q2A9r1ob-FO7EQiFTUNPhv_rqZbjW5n4RH-w7PHoBUIs4yF2CRr0PIrTJSxAbVMhG8BJVXj4ZuSXd.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom

Режиссёр Иван Карпов, вдвоём с хозяйкой «Библиотеки» Диной Кюнбергер они сыграют роли в спектакле, в основе которого древняя легенда о Розе и Соловье, а ещё о том, что самые великие поступки порой остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее.

Мультфильм

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится заседание проекта «Кинолаборатория», на котором покажут мультик Пираты опасного моря: Капитан Клык». Норвегия, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Арье Аустенс (6+).

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,7.

Приходить на просмотр можно всей семьёй!


Опрос дня

32% липчан в опросе SuperJob поддержали предложение о переименовании среднего профессионального образования на «специальное профессиональное образование». 47% опрошенных предпочли бы оставить всё, как есть.

0J2A0856 копия.jpg

За сохранения старого названия чаще выступают люди с высшим образованием – 53%, за изменение ратует в основном молодёжь до 35 лет – 36% сторонников. Вспоминается анекдот про директора птицефабрики, который постоянно перекрашивал забор в разные цвета, но курочки от этого нести больше яиц почему-то не начинали.

Кинопремьеры

Как обычно по четвергам знакомим вас с премьерами кинофильмов, которые выйдут на экраны уже сегодня.

«Кутюр». США, 2025. Мелодрама. Режиссёр Алис Винокур (18+).

Драма о высокой парижской моде. Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Парижской недели высокой моды. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в сложный и противоречивый роман на фоне Эйфелевой башни и главного события мировой фэшн-индустрии.

В ролях: Анжелина Джоли, Луис Гаррель, Элла Румпф.


«Человек, который смеётся». Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Владимир Котт (16+).

Популярный актёр получил предложение и 10-кратный гонорар от солидного бизнесмена за роль в фильме про братву 1990-х. Но во время съемок его случайно ранят дробью, что вызывает странный эффект: теперь артист постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. И как продолжать играть роль угрюмого киллера? А отказаться нельзя – уж очень серьёзный человек организовал съемки…

В ролях: Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Анастасия Красовская.


«Дранники». Россия, 2026. Семейная комедия. Режиссёр Макс Максимов (6+),

Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес. Они превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники. Но как решать взрослые вопросы, когда вы еще дети, а на пути появляются неожиданные препятствия?

В ролях: Ева Смирнова, Ингрид Олеринская, Андрей Пынзару.

Дорогие липчане! Пусть снег и рождает свои препятствия, но мы не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
