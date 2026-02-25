Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
25.02.2026
Автозапчасти подешевели в опте в среднем на 15%
В среднем оптовые цены сократились на 9%, при этом значительная часть категорий находится в диапазоне падения на 10–15%, уточнили в Союзе. Производство запчастей в основном китайское.
Так, тормозные диски подешевели на 18%, масляные, воздушные и топливные фильтры, а также тормозные колодки — на 17%, приводные ремни, включая для газораспределительного механизма (ГРМ), — на 15%, амортизаторы — на 16%.
Минимальная динамика зафиксирована по моторным маслам (–2%) и автомобильным шинам (–3%).
«В исследовании использовалась выборка из 392 427 позиций каталогов запчастей. Сравнивались цены в рублях на одни и те же артикулы (SKU) год к году и фиксировалось изменение динамики», — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.
Оптовые цены просели на расходники и детали подвески, особенно для массовых китайских и корейских моделей, по которым компонентная база унифицирована, сказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Но на розницу сокращение стоимости не транслируется, потому что основная маржинальность уходит не на закупку комплектующих, а на содержание сервиса, добавил он.
