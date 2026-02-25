Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
В России
278
25.02.2026 22:10

Автозапчасти подешевели в опте в среднем на 15%

В начале 2026-го оптовая стоимость автозапчастей заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Союза автосервисов, с которым ознакомились «Известия». Тенденцию подтвердили и представители крупных автодилеров.

В среднем оптовые цены сократились на 9%, при этом значительная часть категорий находится в диапазоне падения на 10–15%, уточнили в Союзе. Производство запчастей в основном китайское.

Так, тормозные диски подешевели на 18%, масляные, воздушные и топливные фильтры, а также тормозные колодки — на 17%, приводные ремни, включая для газораспределительного механизма (ГРМ), — на 15%, амортизаторы — на 16%.

Минимальная динамика зафиксирована по моторным маслам (–2%) и автомобильным шинам (–3%).

«В исследовании использовалась выборка из 392 427 позиций каталогов запчастей. Сравнивались цены в рублях на одни и те же артикулы (SKU) год к году и фиксировалось изменение динамики», — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Оптовые цены просели на расходники и детали подвески, особенно для массовых китайских и корейских моделей, по которым компонентная база унифицирована, сказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Но на розницу сокращение стоимости не транслируется, потому что основная маржинальность уходит не на закупку комплектующих, а на содержание сервиса, добавил он.

Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
