Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Сегодня, 24 февраля, стало известно о разбившихся на снегоходе, депутаты приняли отставку Романа Ченцова, и липчане вспоминают Масленицу.
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован. По иронии судьбы именно сейчас в Липецкой области проводится операция «Снегоход».
Главным политическим событием дня сегодня стала отставка мэра Романа Ченцова — этот вопрос был первым в повестке сессии Липецкого горсовета.
Присутствующие на сессии депутаты приняли отставку мэра единогласно.
Роман Ченцов на сессию не пришел.
GOROD48 спросил у липчан, чем им запомнился Роман Ченцов, оказалось, что не все даже знали имя мэра.
Теперь на неопределенный срок исполняющей обязанности мэра будет Светлана Бедрова. Она может провести у руля и полгода, пока либо губернатор Игорь Артамонов не предложит кандидата на пост мэра, либо кандидатов предложат Общественная палата, Совет муниципальных образований и партии, имеющие фракции в облсовете и Госдуме.
После этого специальная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра определит не менее двух претендентов и представит их Липецкому горсовету, который и выберет из них нового главу города.
Новости об уходе Романа Ченцова в общей сложности набрали более ста комментариев.
«Сначала рукоплещут стоя новому мэру, потом единогласно сливают его, где логика, непонятно», — удивился И.
«Интересно, а какие у депутатов претензии к меру, если они так единодушно согласились с его отставкой, и почему они их раньше не высказывали. Помнятся только дифирамбы от них», — добавил Гость.
«Ни один мэр никак не запомнился, часто меняются», — сокрушается комментатор.
«Нормально работал, без показухи, контактный, проблемы решал», — похвалила Гостья1.
«Хорошим ничем не запомнился, при нём город стал только хуже!» — не согласилась с ней Лиза.
«В принципе нам все равно, когда будет выбран новый мэр, лишь бы работал на благо города и народа», — считает Бабушка.
«Почему горожане не выбирают мэра?» — так и не понял Вася.
«Надеюсь, Светлана Валерьевна справится. Да и вообще, если она останется мэром уже без приставки и. о., то будет неплохо. Она выглядит вполне договороспособной дамой», — уверен Павел.
В выходные липчане отметили Масленицу. Зиму провожали весело: съели тысячи блинов, залезали на столбы за призами, сожгли сразу несколько чучел. В Ельце можно было отведать блинов и с красной икрой. А чучело Зимы, или Мару, в древнем городе сделали с грудью размера J.
Многие липчане были недовольны дымом от шашлыков, который заволок парки.
«Хоть в Ельце блюдут русские традиции, а то в Липецке их забыли, шашлыками задымили парк», — написал Ура.
«Перевелись мужчины с богатырской силой, как жаль! Больше занимайтесь спортом, меньше пивных животов, и столб преодолеете! Желаю здоровья, успехов в труде, любви, семейного благополучия! Поздравляю всех мужчин города Липецка!», — пожелала Нинэль.
«Масленица — древний праздник, ещё с язычества. Блин символизирует солнце. Поедая блин, люди набирались сил и энергии солнца. В последний день масленицы было принято сжигать чучело из соломы, вкладывая в «руки» этого чучела блин. Блинами угощали всю неделю — родственников, соседей и нищих. Всех. Блины носили на кладбище. А тут проводы зимы и парк в шашлыках. Не на Кавказе, чай. А вот чай, самовар, блины разные — с начинкой и без должны быть обязательно. С маслом, сгущёнкой, икрой и так далее», — заметила Масленица.
«Чучело зимы прощальное надо было делать традиционно из соломы. Тряпка сгорела за пять минут. И не зрелищно», — считает Нафаня.
С Зимой попрощались и погода как-то сразу повернула на тепло. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков будет 0 градусов.
