Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Политика
796
45 минут назад
6
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Роман Ченцов с 13 февраля находится в отпуске.
Роман Ченцов с 13 февраля, дня подачи в горсовет заявления об освобождении от должности по собственному желанию, находился в отпуске. Причиной отставки мэр назвал семейные обстоятельства.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Романа Ченцова первый в повестке сессии. Сам отставник в горсовет не пришел, для него даже не поставили соответствующей таблички в президиуме.
Заявление Романа Ченцова огласила спикер горсовета Евгения Фрай.
Голосование по заявлению мэра будет тайным. Для подведения его итогов сессия избрала счетную комиссию. К кабинке депутаты подойдут после рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Всего будут выданы 33 бюллетеня по числу присутствующих на сессии депутатов.
В повестке дня сессии не оказалось вопроса о кандидатуре исполняющего обязанности главы города. Таким образом, до начала процедуры выборов нового мэра, его обязанности будет исполнять Светлана Бедрова — заместитель главы городской администрации.
Комментарии (6)