Политика
796
45 минут назад
6

Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра

Роман Ченцов с 13 февраля находится в отпуске.

Главным событием сегодняшней сессии Липецкого горсовета станет обсуждение заявления мэра Романа Ченцова об отставке. Для этого сессию специально перенесли с 26 февраля на 24 февраля. 

Роман Ченцов с 13 февраля, дня подачи в горсовет заявления об освобождении от должности по собственному желанию, находился в отпуске. Причиной отставки мэр назвал семейные обстоятельства. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Романа Ченцова первый в повестке сессии. Сам отставник в горсовет не пришел, для него даже не поставили соответствующей таблички в президиуме. 

Заявление Романа Ченцова огласила спикер горсовета Евгения Фрай. 

Голосование по заявлению мэра будет тайным. Для подведения его итогов сессия избрала счетную комиссию. К кабинке депутаты подойдут после рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Всего будут выданы 33 бюллетеня по числу присутствующих на сессии депутатов.

В повестке дня сессии не оказалось вопроса о кандидатуре исполняющего обязанности главы города. Таким образом, до начала процедуры выборов нового мэра, его обязанности будет исполнять Светлана Бедрова — заместитель главы городской администрации.


Роман Ченцов
администрация Липецка
Липецкий городской Совет
3
0
0
4
8

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Внимательный
14 минут назад
Теперь у Бедровой всё получится.
Ответить
Наша
27 минут назад
Не берег себя, отдохнуть ему надо ! Все о народе думал !
Ответить
Рок Злой
30 минут назад
Отказать! Пока весь снег не уберёт и дороги не расчистит.
Ответить
Ну, ну...
33 минуты назад
Вовремя... Молодец.
Ответить
Не пришел
35 минут назад
значит в бегах,что скажет прокуратура.
Ответить
Лера
39 минут назад
Грустно, что мэр уходит. Хороший наш мэр. Cкромный, молчаливый, но порядочный. Благодаря ему нам сделали крышу, отрегулировали работу автобусов 321 и 332. И вообще, в моем окружении очень довольны мэром. Всё хорошее всегда пропадает быстро к великому сожалению...
Ответить
