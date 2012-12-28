Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
сегодня, 14:32
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
До 27 февраля в Липецкой области проводится операция «Снегоход».
Добавим, что сейчас на всей территории Липецкой области проводится операция «Снегоход», направленная на недопущение нарушений при эксплуатации снегоходов и других самоходных машин. По данным государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области, профилактическая операция продлится до 27 февраля. В её рамках проходят совместные мероприятия с сотрудниками ГАИ, охотоведами и лесными инспекторами.
«Радует, что большинство наших граждан законопослушны — техника регистрируется, своевременно проводится ее технический осмотр, водители имеют водительские права/удостоверения тракториста-машиниста необходимой категории. Но, к сожалению, не все, на трех водителей составлены административные материалы, — отмечают в Гостехнадзоре.
