Происшествия
1236
сегодня, 14:32
4

Разбившийся снегоход не был зарегистрирован

До 27 февраля в Липецкой области проводится операция «Снегоход».

По данным GOROD48, врезавшийся в столб в селе Елец-Лозовка Хлевенского округа снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке. Напомним, в результате произошедшей на окраине села аварии погибли 43-летний водитель снегохода и его 45-летняя пассажирка.

Добавим, что сейчас на всей территории Липецкой области проводится операция «Снегоход», направленная на недопущение нарушений при эксплуатации снегоходов и других самоходных машин. По данным государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области, профилактическая операция продлится до 27 февраля. В её рамках проходят совместные мероприятия с сотрудниками ГАИ, охотоведами и лесными инспекторами.

«Радует, что большинство наших граждан законопослушны — техника регистрируется, своевременно проводится ее технический осмотр, водители имеют водительские права/удостоверения тракториста-машиниста необходимой категории. Но, к сожалению, не все, на трех водителей составлены административные материалы, — отмечают в Гостехнадзоре.
авария
ДТП
2
1
0
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хе
44 минуты назад
А что за ними кто-то гнался?
Ответить
Уж
46 минут назад
Лучше мотоблок с гусеничной приставкой, чем снегоход или квадроцикл.
Ответить
Гость
56 минут назад
Если бы он был зарегистрирован, то трагедии не произошло бы— такой смысл этого посыла?
Ответить
-
сегодня, 14:45
Трактора регистрируют, а не такую технику. Не говоря, что отучиться на квадрик почти негде.
Ответить
