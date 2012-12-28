Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода

Губернатор имеет право в любой момент назначить нового исполняющего обязанности главы Липецка, тем самым дав старт краткосрочной кампании выборам мэра.

И.о. главы Липецка после сегодняшнего отрешения сессией горсовета Романа Ченцова от должности осталась, сама того не ожидая, вице-мэр Светлана Бедрова, куратор городской социалки. На сессии горсовета не случилось главного: внесения губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым кандидатуры нового и.о. главы города. И что теперь?Как выяснил GOROD48, в связи с изменением федерального и областного законодательства глава региона может в любой момент ввести своим распоряжением в администрацию Липецка кандидатуру на должность главы города с приставкой и.о. (новый руководитель заменит в должности и.о. главы Липецка Светлану Бедрову). С этого времени начнется отчет краткосрочной кампании по выборам главы города: губернатор вносит на рассмотрение специально созданной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра, которой обычно руководит его первый заместитель, того самого и.о. главы города, а через полтора месяца депутаты горсовета проголосуют за одну из кандидатур из прошедших сито этой самой комиссии.По другой версии, по новому 33-му ФЗ «О местном самоуправлении», кандидатов на должность главы Липецка губернатору предложат Общественная палата, Совет муниципальных образований и партии, имеющие фракции в облсовете и Госдуме. Затем специальная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра определит не менее двух претендентов и представит их Липецкому горсовету, который и выберет из них на сессии нового руководителя муниципалитета.С и.о. мэра Липецк может прожить до полугода.