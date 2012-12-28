Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода
Губернатор имеет право в любой момент назначить нового исполняющего обязанности главы Липецка, тем самым дав старт краткосрочной кампании выборам мэра.
Как выяснил GOROD48, в связи с изменением федерального и областного законодательства глава региона может в любой момент ввести своим распоряжением в администрацию Липецка кандидатуру на должность главы города с приставкой и.о. (новый руководитель заменит в должности и.о. главы Липецка Светлану Бедрову). С этого времени начнется отчет краткосрочной кампании по выборам главы города: губернатор вносит на рассмотрение специально созданной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра, которой обычно руководит его первый заместитель, того самого и.о. главы города, а через полтора месяца депутаты горсовета проголосуют за одну из кандидатур из прошедших сито этой самой комиссии.
По другой версии, по новому 33-му ФЗ «О местном самоуправлении», кандидатов на должность главы Липецка губернатору предложат Общественная палата, Совет муниципальных образований и партии, имеющие фракции в облсовете и Госдуме. Затем специальная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра определит не менее двух претендентов и представит их Липецкому горсовету, который и выберет из них на сессии нового руководителя муниципалитета.
С и.о. мэра Липецк может прожить до полугода.
