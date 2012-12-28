Все новости
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса
Общество
Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода
Общество
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества
Общество
На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам
Общество
73-летний мужчина погиб во время пожара в Задонском округе
Происшествия
Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень
Общество
Общество
1138
сегодня, 12:46
10

Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода

Губернатор имеет право в любой момент назначить нового исполняющего обязанности главы Липецка, тем самым дав старт краткосрочной кампании выборам мэра.

И.о. главы Липецка после сегодняшнего отрешения сессией горсовета Романа Ченцова от должности осталась, сама того не ожидая, вице-мэр Светлана Бедрова, куратор городской социалки. На сессии горсовета не случилось главного: внесения губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым кандидатуры нового и.о. главы города. И что теперь?

Как выяснил GOROD48, в связи с изменением федерального и областного законодательства глава региона может в любой момент ввести своим распоряжением в администрацию Липецка кандидатуру на должность главы города с приставкой и.о. (новый руководитель заменит в должности и.о. главы Липецка Светлану Бедрову). С этого времени начнется отчет краткосрочной кампании по выборам главы города: губернатор вносит на рассмотрение специально созданной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра, которой обычно руководит его первый заместитель, того самого и.о. главы города, а через полтора месяца депутаты горсовета проголосуют за одну из кандидатур из прошедших сито этой самой комиссии.

По другой версии, по новому 33-му ФЗ «О местном самоуправлении», кандидатов на должность главы Липецка губернатору предложат Общественная палата, Совет муниципальных образований и партии, имеющие фракции в облсовете и Госдуме. Затем специальная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра определит не менее двух претендентов и представит их Липецкому горсовету, который и выберет из них на сессии нового руководителя муниципалитета.

С и.о. мэра Липецк может прожить до полугода.
выборы мэра
0
2
3
1
9

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Элиот
10 минут назад
т.е. мы, горожане, к этому процессу имеем весьма косвенное отношение. Так же как и к остальным псевдовыборам. Поэтому, лично мне всё равно, кто мер в Липецк, губернатор в области и далее по списку.
Ответить
Гость
22 минуты назад
Зачем говорить загадками,уже известно кто.Ждемс.
Ответить
ВАСЯ
38 минут назад
ПОЧЕМУ ГОРОЖАНЕ НЕ ВЫБИРАЮТ МЕРА??????????????
Ответить
Справедливости!
7 минут назад
Потому что могут выбрать "не того"... Неужели непонятно?!
Ответить
Что он есть, что нет
44 минуты назад
Никакой разницы
Ответить
САИ
45 минут назад
Жаль Ченцова, не пришёлся ко двору!
Ответить
Да уж
18 минут назад
Сидел бы в Лебедяни.
Ответить
Бабушка
сегодня, 13:03
в принципе нам все равно, когда будет выбран новый мэр, лишь бы работал на благо города и народа
Ответить
И смех, и грех
42 минуты назад
в принципе нам все равно - вот этим бы и ограничились, дальше уже лишняя чушь написана :)
Ответить
Предложение
сегодня, 12:52
В столь ответственный период губернатору необходимо ввести внешнее управление взяв власть в свои руки.
Ответить
