В Липецкой области до +3

Тепло в регион принес циклон с юга.

В ближайшие двое суток территория Липецкой области окажется под влиянием заполняющегося циклона с юга, пройдут снег и мокрый снег. 27 февраля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 25 и 26 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 27 февраля — 6 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от -2 до +3.В Липецке облачно, ночью небольшой снег, умеренные снег и мокрый снег. Ночью на улице от -1 до -3 градусов, днем — около 0.День 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градуса мороза.