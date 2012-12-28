Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Происшествия
1915
сегодня, 12:56
3
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Авария произошла в селе Елец-Лозовка Хлевенского округа.
«Снегоход — это транспортное средство повышенной опасности. Запрещено садиться за его руль без подготовки и навыков управления, превышать скорость, особенно на неровной местности и в поворотах, кататься в состоянии опьянения, ездить без защитной экипировки, игнорировать техническое состояние транспорта перед выездом», — добавляют в Госавтоинспекции.
0
9
3
0
2
Комментарии (3)