Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка

Авария произошла в селе Елец-Лозовка Хлевенского округа.

22 февраля на окраине села Елец-Лозовка Хлевенского округа 43-летний водитель снегохода не справился с управлением и врезался в столб. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель и его 45-летняя пассажирка погибли.«Снегоход — это транспортное средство повышенной опасности. Запрещено садиться за его руль без подготовки и навыков управления, превышать скорость, особенно на неровной местности и в поворотах, кататься в состоянии опьянения, ездить без защитной экипировки, игнорировать техническое состояние транспорта перед выездом», — добавляют в Госавтоинспекции.