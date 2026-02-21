Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Ельчане напомнили стране, где находится столица блинов.
Елец славился мукой-крупчаткой. Мука собирала золотые медали на выставках в Нижнем Новгороде и Лондоне. Но была у елецких мукомолов и особая специализация: гречневая, или «блинная», мука. Ею к Масленице Елец снабжал почти всю империю. Из-за темно-коричневого цвета гречки елецкие блины называли красными. Пекли их нечасто — опара выстаивалась долго, зато на плотный блин хорошо ложились икра и семга. Мололи муку на множестве мельниц, стоявших на малых речках — Ворголе, Пальне, Ельчике. Только на Воргле в середине XIX века работало 20 мельниц. Еще несколько лет назад казалось, что былой елецкий бренд — блины из красной муки — утрачен, но его не дали забыть местные краеведы.
В эту Масленицу Елец вспомнил свой кулинарный символ. На площади Ленина, где под окнами первой в России хлебной биржи развернулись главные масленичные гуляния, угощали разными блинами, даже тыквенными, с добавлением сиропа этого плода в тесто, но солировали именно красные, гречневые блины.
— Лучше всего печь такие блины из гречневой и пшеничной муки пополам. С красным блином хорошо идут мясные начинки, хороша и начинка из творожного сыра и щучьей икры, — нахваливали свое угощение блинопеки Алина и Анастасия.
Среди блинного разнообразия затерялись, что безусловно несправедливо, оладьи, изготовленные по тем же рецептам, что и блины. Подавали оладушки с щедрой обсыпкой ореховой смесью.
И, конечно же, площадь Ленина и весь елецкий Арбат, то есть улица Мира, тонули в дыму мангалов, на которых жарились шашлыки.
Меняем мат на блин!
Удивительная торговая палатка располагалась рядом с бывшей хлебной биржей. Огромный баннер гласил, что в ней отказ от сквернословия вознаграждают блинами.
— От одного слова отказались, от второго, тысяча упражнений — и можете избавиться от употребления матерных слов, — увещевала продавец блинов Зоя Киселева. А на вопрос, как проконтролировать человека, получившего халявный блин (кстати, красный, елецкий!), Зоя Киселева ответила, что лучший контролер — совесть.
Мара распустила косы
Елецкая Масленица шумела и гуляла, на площади водили хороводы вокруг матрешек, взрослые и дети соревновались в перетягивании необычного каната — гармошки, словно разворачивая меха.
К выставлению на всеобщее обозрение готовилось чучело Зимы, а если брать исторический контекст, то «черной богини» славянской мифологии Мары, владычицы морозов, болезней и загробного мира. Елецкая Мара на вид была совсем не страшной — в красном сарафане и с монисто из блинов. Но главная ее особенность — грудь размера J.
Как объяснила режиссер елецких масленичных гуляний Валерия Мещанинова, чучело с такой грудью — хлебосольное. Это еще и символ здоровья и плодовитости. А еще у чучела есть косы. Их помогали заплести ельчане, во время плетения загадывая разные желания. С кос и начинается обряд сожжения чучела. Поджигают сначала длинные, до земли, толстые косы.
Еще одна особенность елецкой Масленицы — сбор записок, в которых ельчане и гости города пишут все самое плохое, от чего они хотят избавиться.
— Мы собираем эти записки и бросаем в огонь, в котором сгорает чучело. Ведь сожжение чучела на Масленицу издревле и имело такой смысл — избавление от самого плохого, — рассказала Валерия.
В воскресенье вечером ельчане расстались со всем самым плохим, подпалив косы Мары и само чучело «снежной королевы».
