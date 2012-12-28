Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге

А чучело зимы поджигали под цветной фейерверк.

В Липецке одними из самых массовых масленичных гуляний стали проводы зимы в парке Победы, который традиционно становится точкой притяжения для густонаселенных районов Октябрьского округа.Сложилось впечатление, что шашлычники здесь жгли не по-детски, так как сизый дым окутал всю развлекательную часть парка. Может именно поэтому непокоренным в парке Победы остался масленичный столб. Его штурмовали около двух десятков смельчаков, но далеко не все добирались даже до средины.Естественно, кроме как за культурной, спортивной и гастрономической частями праздника, липчане пришли в парк, чтобы посмотреть на сожжение чучела Зимы. В три часа дня горожане начали дружно скандировать «Зажигай!», после чего пиротехники под фейерверк из цветного дыма и салюта исполнили главный ритуал масленицы.