Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
Зима в парке Победы сожжена
Общество
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
Отчаянные попытки покорить масленичный столб
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге
Общество
В Липецкой области до -5
Погода в Липецке
Общество
665
59 минут назад

Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге

А чучело зимы поджигали под цветной фейерверк.

В Липецке одними из самых массовых масленичных гуляний стали проводы зимы в парке Победы, который традиционно становится точкой притяжения для густонаселенных районов Октябрьского округа. 

Сложилось впечатление, что шашлычники здесь жгли не по-детски, так как сизый дым окутал всю развлекательную часть парка. Может именно поэтому непокоренным в парке Победы остался масленичный столб. Его штурмовали около двух десятков смельчаков, но далеко не все добирались даже до средины. 

Естественно, кроме как за культурной, спортивной и гастрономической частями праздника, липчане пришли в парк, чтобы посмотреть на сожжение чучела Зимы. В три часа дня горожане начали дружно скандировать «Зажигай!», после чего пиротехники под фейерверк из цветного дыма и салюта исполнили главный ритуал масленицы.

IMG_9573.jpg

IMG_9595.jpg

IMG_9660.jpg

IMG_9777.jpg

IMG_9577.jpg

IMG_9784.jpg

IMG_9583.jpg

IMG_9649.jpg

IMG_9772.jpg

IMG_9587.jpg

IMG_9828.jpg

IMG_9815.jpg

IMG_9726.jpg

IMG_9711.jpg

IMG_9841.jpg

IMG_9824.jpg

IMG_9813.jpg

IMG_9847.jpg

IMG_9867.jpg

IMG_9871.jpg

IMG_9875.jpg

IMG_9877.jpg

IMG_9890.jpg

IMG_9921.jpg

IMG_9915.jpg

IMG_9965.jpg

IMG_9956.jpg

IMG_9978.jpg

IMG_9977.jpg

IMG_9998.jpg

IMG_0004.jpg

IMG_0007.jpg

IMG_0053.jpg

масленица
парк Победы
