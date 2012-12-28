26 мая и 1 июня — сухой закон

26 мая в Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи проведением в школах праздника «Последнего звонка». Об этом сообщает министерство торговли и ценовой политики региона.Напомним, такое ограничение было введено ещё 14 лет назад — в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».Этот закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится «Последний звонок», 1 июня в Международный день защиты детей, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.