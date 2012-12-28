Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Происшествия
1610
сегодня, 08:28
4
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
До этого «ПАЗ» также столкнулся с двумя машинами.
Это ДТП произошло в Данкове 10 октября 2025 года. Водитель «ПАЗа» поворачивал и задел машины в парковочном кармане для общественного транспорта, а потом ещё и сбил человека.
«По данным следствия, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» на остановочной площадке напротив АЗС по улице Зайцева столкнулся с двумя припаркованными автомобилями: «Лада Нива» и «Рено Сандеро», после чего сбил обходившего с задней части автомобиль «Рено» пешехода – от полученных травм он умер в больнице», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водитель автобуса вину признал.
