На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда

До этого «ПАЗ» также столкнулся с двумя машинами.

Водитель «ПАЗа» поворачивал и задел машины в парковочном кармане для общественного транспорта, а потом ещё и сбил человека.



«По данным следствия, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» на остановочной площадке напротив АЗС по улице Зайцева столкнулся с двумя припаркованными автомобилями: «Лада Нива» и «Рено Сандеро», после чего сбил обходившего с задней части автомобиль «Рено» пешехода – от полученных травм он умер в больнице», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Водитель автобуса вину признал.