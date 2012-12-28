Все новости
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда

До этого «ПАЗ» также столкнулся с двумя машинами.

В Данкове направлено в суд уголовное дело 68-летнего водителя автобуса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 45-летнего пешехода (по части третьей статьи 264 УК РФ).

Это ДТП произошло в Данкове 10 октября 2025 года.  Водитель «ПАЗа» поворачивал и задел машины в парковочном кармане для общественного транспорта, а потом ещё и сбил человека. 

«По данным следствия, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» на остановочной площадке напротив АЗС по улице Зайцева столкнулся с двумя припаркованными автомобилями: «Лада Нива» и «Рено Сандеро», после чего сбил обходившего с задней части автомобиль «Рено» пешехода – от полученных травм он умер в больнице», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Водитель автобуса вину признал.

ДТП
Комментарии (4)

Юрий деточкин
30 минут назад
Вернуть пенсионный возраст и достойную пенсию!
Гость
33 минуты назад
Что упомянутые автомобили делали в парковочном кармане для общественного транспорта?
Константин
44 минуты назад
Люди работают до смерти, так как пенсии не хватает... Вот и результат.
шардак
50 минут назад
Такие корыта ещё ездят по маршрутам и возят пролетариат
