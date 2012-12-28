C 24-летней жительницы Кемеровской области требуют 140 000 рублей, которые усманская пенсионерка перевела мошенникам

Деньги были переведены на «безопасный счет».

Прокуратура Усманского района направила иск в суд о взыскании с 24-летней жительницы Кемеровской области в пользу обманутой мошенниками 61-летней женщины суммы неосновательного обогащения — 140 000 рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эти деньги пенсионерка перевела на «безопасный счет» ещё 28 сентября 2024 года. До этого по указанию мошенников она сняла через банкомат со своего счёта 150 000 рублей, после чего двумя платежами через тот же банкомат перевела на неизвестный ей счёт 135 000 и 5 000 рублей.Полиция возбуждила уголовное дело о мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ) и в ходе его расследования вышла на владелицу счёта.