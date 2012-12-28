С автосалона взыскали почти двойную стоимость навязанной покупательнице машины страховки
Навязанная страховка стоила 71,4 тысячи рублей, а по решению суда автосалон должен выплатить 129,8 тысячи рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2024 году липчанка купила в автосалоне автомобиль. При этом она была вынуждена подписать еще и допсоглашение к договору о покупке машины, по условиям которого цена на автомобиль была действительна только в случае оформления договора КАСКО стоимостью 71,4 тысячи рублей. Ранее Липецкий районный суд Липецкой области уже признал соответствующие пункты допсоглашения недействительными, поскольку они нарушают права потребителя.
В результате с автосалона взыскали стоимость навязанной услуги в 71,4 тысячи рублей, моральный вред в 15 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в 43,2 тысячи рублей, судебные расходы – а всего 129,8 тысячи рублей.
