Экс-начальница почтового отделения получила полтора года условно за присвоение 407 тысяч рублей

Преступление было совершено ещё в 2023 году.

В Ельце теперь уже бывшую начальницу почтового отделения АО «Почта России» приговорили к полутора годам условного срока с испытательным сроком в год за присвоение в крупном размере (по части третьей статьи 160 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с 1 февраля по 5 декабря 2023 года, используя свое служебное положение, женщина присвоила 407 069 рублей наличными.Помимо условного срока, ельчанка на год лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.