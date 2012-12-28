Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
сегодня, 12:48
Общая кухня горела в общежитии на Соколе
Возгорание тушили жильцы и пожарные
Как сообщают очевидцы, огонь сбили жильцы до приезда пожарных. Последние ликвидировали последующее тление мебели.
— Пожар произошел на общей кухне. Огонь повредил диван, дверь и вещи. Тлеющие остатки выбросили на снег, — рассказали липчане.
