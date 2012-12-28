Общая кухня горела в общежитии на Соколе

Возгорание тушили жильцы и пожарные

В вашем браузере отключен JavaScript

Днем 20 февраля произошло возгорание в общежитии на улице Баумана, 333/16 в Липецке.Как сообщают очевидцы, огонь сбили жильцы до приезда пожарных. Последние ликвидировали последующее тление мебели.— Пожар произошел на общей кухне. Огонь повредил диван, дверь и вещи. Тлеющие остатки выбросили на снег, — рассказали липчане.