В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
В России
73
сегодня, 15:00
Из-за закрытия Крымского моста задерживаются 16 поездов
Максимальное время задержки доходит до 8 часов. Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечат питанием.
В направлении Крыма из графика выбились семь составов. Поезд № 077 Санкт-Петербург — Симферополь задерживается на пять часов, № 007 Санкт-Петербург — Севастополь — на 6,5 часа, № 327 Кисловодск — Симферополь — на четыре часа, № 092 Москва — Севастополь — на 4,5 часа, № 316 Адлер — Симферополь — на 4,5 часа, № 195 Москва — Симферополь — на три часа, № 028 Москва — Симферополь — на 2,5 часа.
В обратном направлении задерживаются девять поездов. Наиболее существенные опоздания у составов № 028 Симферополь — Москва (10 часов), № 076 Симферополь — Тюмень (10 часов), № 316 Симферополь — Адлер (семь часов), № 008 Севастополь — Санкт-Петербург (семь часов), № 068 Симферополь — Москва (шесть часов), № 328 Симферополь — Кисловодск (шесть часов), № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (пять часов), № 196 Симферополь — Москва (4,5 часа), № 092 Севастополь — Москва (4,5 часа).
В компании добавили, что время задержки может измениться. Пассажиров поездов с опозданием более четырех часов обеспечивают питанием и водой.
0
0
0
0
0
Комментарии