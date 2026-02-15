В Нижнем парке переполнилась река Липовка

Температурные скачки привели к подтоплению.

В результате река местами уже вышла из берегов.













Из-за потепления уровень воды в канаве прибавился и пока не торопится уменьшаться – всё из-за того, что на речке образовался слой льда, который мешает воде протечь под мостом возле кафе «Макарони».