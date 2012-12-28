Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь

Дневные температуры поднимутся до плюсовых отметок.

В ближайшие трое суток с приближением к региону обширного Атлантического циклона в Липецкой области заметно потеплеет, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, гололед. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 13 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 33 градуса мороза.