57 минут назад
В Минстрое поддержали повышение цен на услуги управляющих компаний
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) поддержало инициативу о повышении стоимости услуг управляющих компаний.
«Мы поддерживаем это предложение», — сказал Файзуллин.
В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) отметил, что в настоящее время управляющие компании лишены возможности пересмотра цен на свои услуги. Он добавил, что в свете вступивших с начала года новых налоговых правил перед управляющими компаниями встанет выбор: либо снижать качество обслуживания, либо сокращать объем предоставляемых работ. Файзуллин отметил, что возможное повышение цен на услуги управляющих компаний связано с качеством предоставляемых услуг, — передает РИА Новости.
В Госдуме подготовлен законопроект с поправками в Жилищный кодекс, который будет учитывать эти изменения, — добавил Кошелев.
