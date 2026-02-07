Все новости
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
В области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
В Липецкой области будет скользко
Общество
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На нескольких улицах Сырского Рудника отключат воду
Общество
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
624
57 минут назад
1

На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля

55-летняя женщина-водитель «Рено» оказалась зажата в салоне.

ДТП, в котором столкнулись «Форд Фокус», «Пежо» и «Рено», произошло сегодня на трасе Липецк-Грязи.  Женщина-водитель «Рено» оказалась зажата в салоне.

Из машины ее доставал аварийно-спасательный отряд липецкого МКУ «Управления ГО и ЧС». Спасатели передали 55-летнюю женщину передали бригаде скорой помощи.

photo_2026-02-07_16-31-04.jpg

Как сообщал GOROR48, эта авария привела к образованию крупной пробки. Движение на грязинской трассе было затруднено в обоих направлениях. Транспортные потоки регулировали экипажи ДПС.
авария
ДТП
2
1
1
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
25 минут назад
Дай боже,чтобы всё обошлось.
Ответить
