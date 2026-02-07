Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
55-летняя женщина-водитель «Рено» оказалась зажата в салоне.
Из машины ее доставал аварийно-спасательный отряд липецкого МКУ «Управления ГО и ЧС». Спасатели передали 55-летнюю женщину передали бригаде скорой помощи.
Как сообщал GOROR48, эта авария привела к образованию крупной пробки. Движение на грязинской трассе было затруднено в обоих направлениях. Транспортные потоки регулировали экипажи ДПС.
