Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Происшествия
12 минут назад
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Несколько автомобилей столкнулись неподалеку от Аглофабрики. Образовалась огромная пробка по обе стороны дороги.
