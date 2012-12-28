Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП

Несколько автомобилей столкнулись неподалеку от Аглофабрики. Образовалась огромная пробка по обе стороны дороги.

В вашем браузере отключен JavaScript

Большая пробка образовалась на трассе «Липецк — Грязи». По словам очевидцев, несколько машин столкнулись у съезда с моста неподалеку от Аглофабрики. Проезд затруднен в обе стороны дороги. Движение регулируют автоинспекторы: они поочередно пропускают встречные потоки.