Происшествия
611
сегодня, 08:54
«Фольксваген Пассат» сгорел в деревне Ивановка
А на станции Хворостянка огонь вспыхнул в квартире.
На станции Хворостянка Добринского округа тем же утром загорелась квартира в многоквартирном доме. Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных. На шести квадратных метрах поврежденными оказались вещи и отделка помещения.
На улице Яна Берзина в Липецке огонь повредил мусорный контейнер.
