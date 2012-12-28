«Фольксваген Пассат» сгорел в деревне Ивановка

А на станции Хворостянка огонь вспыхнул в квартире.

Утром 3 февраля в деревне Ивановка Долгоруковского округа сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.На станции Хворостянка Добринского округа тем же утром загорелась квартира в многоквартирном доме. Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных. На шести квадратных метрах поврежденными оказались вещи и отделка помещения.На улице Яна Берзина в Липецке огонь повредил мусорный контейнер.