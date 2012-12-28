Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
534
47 минут назад
1
Автоинспекторы остановили пьяного водителя: оказалось, машину он угнал
К тому же, у водителя не оказалось прав. Возбуждены сразу два уголовных дела.
«У водителя с признаками опьянения не оказалось прав. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Тогда он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — рассказали в областном управлении МВД
Затем полицейские установили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а «ВАЗ-2106» за несколько часов до задержания он угнал у знакомой.
0
0
1
2
0
Комментарии (1)