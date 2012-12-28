Автоинспекторы остановили пьяного водителя: оказалось, машину он угнал

К тому же, у водителя не оказалось прав. Возбуждены сразу два уголовных дела.



60-летний житель Грязинского округа стал фигурантом сразу двух уголовных дел: о повторной пьяной езде и о завладении автомобилем без цели хищения. Оба дела возбуждены после того, как его за рулем «ВАЗ-2106» остановили автоинспекторы.«У водителя с признаками опьянения не оказалось прав. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Тогда он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — рассказали в областном управлении МВДЗатем полицейские установили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, а «ВАЗ-2106» за несколько часов до задержания он угнал у знакомой.