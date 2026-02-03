Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
Происшествия
Пятеро мужчин обморозили руки за выходные
Здоровье
Полицейские нашли стрелков с улицы Звездной
Происшествия
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Читать все
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
Автоинспекторы остановили пьяного водителя: оказалось, машину он угнал
Происшествия
Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
В Липецке наблюдали гало
Погода в Липецке
Из-за морозов Липецк останется в новогоднем убранстве
Общество
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Здоровье
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В Ельце горел автобус
Происшествия
Автомобиль на Стаханова убрали: ремонт сети начнется сегодня
Общество
Читать все
Происшествия
412
сегодня, 10:13

В Ельце горел автобус

В Липецке пожар возник в производственном цеху.

Утром 2 февраля в Ельце на улице Задонской загорелось двойное колесо автобуса «МАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

С колеса пламя перекинулось на салон. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра: огонь повредил колесо и обшивку салона.

photo_2026-02-03_10-22-48.jpg

Тем же утром в селе Пады Липецкого округа сгорел нежилой дом площадью 15 квадратных метров. Днем в Липецке днем произошло короткое замыкание в электрощитовой пятиэтажного дома на улице Циолковского, а на улице Ковалева огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи производственного цеха на 250 квадратных метрах. В Ельце на улице Школьной сгорела надворная постройка.

photo_2026-02-03_09-54-28.jpg

Ночью 3 февраля в Грязях на улице Папина огонь уничтожил надворную постройку, а в липецком СНТ «Дачный-3» — садовый домик.
МЧС
пожар
0
4
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить