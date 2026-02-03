Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
В Ельце горел автобус
В Липецке пожар возник в производственном цеху.
С колеса пламя перекинулось на салон. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра: огонь повредил колесо и обшивку салона.
Тем же утром в селе Пады Липецкого округа сгорел нежилой дом площадью 15 квадратных метров. Днем в Липецке днем произошло короткое замыкание в электрощитовой пятиэтажного дома на улице Циолковского, а на улице Ковалева огонь уничтожил внутреннюю отделку и вещи производственного цеха на 250 квадратных метрах. В Ельце на улице Школьной сгорела надворная постройка.
Ночью 3 февраля в Грязях на улице Папина огонь уничтожил надворную постройку, а в липецком СНТ «Дачный-3» — садовый домик.
