Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
58 минут назад
Зимняя сказка в Липецке закончится 2 февраля
Затем, как рассказали GOROD48 в мэрии, новогодние конструкции, после проверки их целостности, отправят на ответственное хранение.
