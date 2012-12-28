Все новости
Общество
395
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: детективная вечеринка, новые размеры больничных и социальных выплат

Нас ждут фестиваль короткометражных фильмов, немое кино с тапёром и продолжение лютых морозов.

Не жарко

Мороз продолжает терзать жителей Липецка, днём со значениями от -18 до -20 градусов. Правда, снегопад взял передышку, поэтому второй день не ожидается существенных осадков.

IMG_3788.jpg

Отключение воды

Жители Силикатного сидят без холодной воды с часу ночи. С 10:00 и до окончания ремонтных работ к ним присоединятся жители:
- ул. 8 марта, 3;
- ул. Ворошилова, 11;
- ул. Л.Толстого, 40, 42, 44.

4vqxmsoimklcx6af0jwsfwhtl2vu6mmw.jpg

Кроме того, сотрудники РВК «Липецк» намерены бросить все силы на устранения течи в 27-м микрорайоне в районе дома на Стаханова, 48, о которой GOROD48 сообщил ещё в субботу, 31 января. Если работы начнутся, то вода пропадёт в кранах:

- ул. Героя России Э.Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52;
- ул. Хорошавина А.И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в лютый мороз без электричества и возможности подключить дополнительные источники тепла останутся:

- ул. Ангарская, 1а;
- ул. Базарная д. 1г, 3/7, 3а;
- Чаплыгинское шоссе, 2.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

В частном секторе испытания выпадут на долю жителей улицы Орловской, второй день будут сидеть без света обитатели села Ильино.

Пробки

Ссылка на «Яндекс-карты», без которых езда по городу может превратиться в сплошную муку, особенно в такую погоду.


Детективная вечеринка

В 15:00 на 4-м этаже Городского молодёжного центра (ул. Гагарина, 35а) состоится «Детективная вечеринка» (12+).

Суть – игра в «Мафию», но по особым правилам: у каждого гостя будет своя карта и, соответственно, роль. Напряжённая атмосфера и неожиданные повороты гарантированы! Ведущим вечера (на самом деле белого дня – с 15 до 17 часов) станет юморист и импровизатор Давид Арутюнян, портфолио которого украшено победой в конкурсе «Сыночка-корзиночка-2020». А специальным гостем станет Екатерина Андрющенко, которую позиционируют, как регионального блогера с аудиторией 25 000 человек (на её странице в VK мы обнаружили 159 подписчиков), снимающего обзоры липецких увеселительных заведений.

6289109489.jpg

Немое кино

В 19:02 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут старое доброе немое кино с тапёром.

Пространство запускает тренды, и вот новый – смотреть фильмы, снятые 100 лет назад, сегодня вниманию зрителей предложат «Паровоз Генерал». США, 1926. Криминальная комедия. Режиссёр Клайд Брукман (16+).

4e6bd34edf37aa4204c3a384e7167b6d1554242620-1620w.jpg

Кадр из фильма

За роялем Jorn Leetoje, который прекрасно передаёт настроение и помогает в полной мере прочувствовать эмоции немого, молчаливого, но такого интересного кино.

Вход за донат.

Фестиваль короткометражек

В 13:30 в Липецком государственном педагогическом университете (ул. Ленина, 42, 5-й учебный корпус, аудитория 402 на 4-м этаже) стартуют Дни короткометражного кино (16+).

zs6nyzo1y99cn4w1b432dch07ljtz4rw.jpg

Совместно с липецким киноклубом «Ностальгия» будет организован показ коротких лент, участвовавших в фестивале «Уйти нельзя остаться». Сегодня этот кинопроект охватывает 86 городов в 47 регионах России. Наверняка, будет на что посмотреть!

Кукольный вернисаж

В 15:00 в Детской школе искусств №9 (Боевой проезд, 24) проведут день памяти А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки» (6+).

Пушкина убили на дуэли в 1837 году – 29 января, по новому стилю 10 февраля, поэтому в эти дни его принято вспоминать. В школе искусств проведут целый кукольный вернисаж на тему великих сказок «солнца русской поэзии».

duel.jpg

А. Горбов, "Дуэль Пушкина с Дантесом". 1936 г., холст, масло. 

Мастер-классы

В наше время немало желающих заработать на сомнительных квизах и уроках всего и вся. Среди сегодняшних мастер-классов отметим достойные.

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) пройдёт заседание клуба «Вязунчики». Желающих научат вязать, а уже умеющим покажут новые способы и приёмы (16+).  

8bcz0etz6hhlaougxahyp3aq00n4abx8.jpeg

В 17:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) состоится занятие по лепке из глины (12+).

Жить долго

В 10:00 пенсионеров приглашают в Городской дворец культуры (ул. Коммунистическая, 20) на занятие клуба «Липецкое долголетие» (18+).

1dt009bs0dynikatltkqrfxwg7c5fcu2.jpeg

Ждут людей «серебряного возраста» – от 55 лет. Участники клуба занимаются оздоровительной гимнастикой под руководством знающего инструктора. Впрочем, добраться до ГДК в такой мороз – уже само по себе достижение, которое прибавит и радости, и гармонии.

Покорми птиц

Изготовление кормушек для пернатых, которые помогли бы им выжить в голодное и холодное время, в своё время было любимым зимним занятием советских пионеров. Но не перевелись ещё и те, кто подкармливает птиц и сегодня. Может, поэтому и сами птицы ещё не перевелись. Липецкой отделения Союза охраны птиц России решило провести областной конкурс.

Для участия требуется:

1. Сфотографировать птиц, посещающих кормушку. К фотографиям птиц приложить своё фото рядом с кормушкой.
2. До 28 февраля прислать фотографии на адрес электронной почты solvech@mail.ru, указав имя и фамилию, возраст, дату и место съёмки (район, населённый пункт).

Победителей определят в двух номинациях: «Все в гости к нам» – принимают серии фотографий, на которых видно, что «пернатую столовую» посещают как можно больше видов птиц; а также –«Популярное место»: нужно, чтобы в кадре одновременно было как можно больше крылатых гостей.

9kt0452czcis1lpsews7zkr0lciv8k0b.jpg

Все участники получат электронные сертификаты, а победители – призы, о которых мало что известно. Но главный итог акции – сохранение жизни и здоровья братьев наших меньших и крылатых.

Социальные выплаты проиндексировали

Липецкое отделение Социального фонда России проинформировало о том, что социальные и страховые выплаты в регионе с 1 февраля увеличены на 5,6%.

Так, единовременное пособие при рождении ребёнка явно сможет резко поднять демографию, ведь теперь оно составляет 28 450,45 руб., а минимальный размер месячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырос до 10 669,64 руб. Выросли и ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства I группы, теперь они достигли 11 563,20 руб.

Получившие травмы на рабочем месте могут единовременно рассчитывать на выплату максимум в 163 596 руб. А предельная сумма больничного, связанного с несчастным случаем на производстве составит 503 196 руб.

0J2A0589 копия.jpg

Не забыты и ветераны. Участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя», а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф помимо выплат могут рассчитывать на бесплатные лекарства и путёвки в санаторий на сумму 1825,25 руб. в месяц.

Дорогие липчане! На работе у многих наверняка пик активности, но это не повод забывать о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
