Сегодня в Липецке: детективная вечеринка, новые размеры больничных и социальных выплат

Нас ждут фестиваль короткометражных фильмов, немое кино с тапёром и продолжение лютых морозов.

Мороз продолжает терзать жителей Липецка, днём со значениями от -18 до -20 градусов. Правда, снегопад взял передышку, поэтому второй день не ожидается существенных осадков.









- ул. Л.Толстого, 40, 42, 44.









Кроме того, сотрудники РВК «Липецк» намерены бросить все силы на устранения течи в 27-м микрорайоне в районе дома на Стаханова, 48, о которой GOROD48 сообщил ещё в субботу, 31 января. Если работы начнутся, то вода пропадёт в кранах:





С 09:00 до 17:00 в лютый мороз без электричества и возможности подключить дополнительные источники тепла останутся:





- Чаплыгинское шоссе, 2.













Детективная вечеринка

Суть – игра в «Мафию», но по особым правилам: у каждого гостя будет своя карта и, соответственно, роль. Напряжённая атмосфера и неожиданные повороты гарантированы! Ведущим вечера (на самом деле белого дня – с 15 до 17 часов) станет юморист и импровизатор Давид Арутюнян, портфолио которого украшено победой в конкурсе «Сыночка-корзиночка-2020». А специальным гостем станет Екатерина Андрющенко, которую позиционируют, как регионального блогера с аудиторией 25 000 человек (на её странице в VK мы обнаружили 159 подписчиков), снимающего обзоры липецких увеселительных заведений.









Немое кино





Пространство запускает тренды, и вот новый – смотреть фильмы, снятые 100 лет назад, сегодня вниманию зрителей предложат «Паровоз Генерал». США, 1926. Криминальная комедия. Режиссёр Клайд Брукман (16+).









Кадр из фильма

Фестиваль короткометражек





В 13:30 в Липецком государственном педагогическом университете (ул. Ленина, 42, 5-й учебный корпус, аудитория 402 на 4-м этаже) стартуют Дни короткометражного кино (16+).









Кукольный вернисаж





Пушкина убили на дуэли в 1837 году – 29 января, по новому стилю 10 февраля, поэтому в эти дни его принято вспоминать. В школе искусств проведут целый кукольный вернисаж на тему великих сказок «солнца русской поэзии».









А. Горбов, "Дуэль Пушкина с Дантесом". 1936 г., холст, масло.

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) пройдёт заседание клуба «Вязунчики». Желающих научат вязать, а уже умеющим покажут новые способы и приёмы (16+).









В 10:00 пенсионеров приглашают в Городской дворец культуры (ул. Коммунистическая, 20) на занятие клуба «Липецкое долголетие» (18+).













Для участия требуется:





1. Сфотографировать птиц, посещающих кормушку. К фотографиям птиц приложить своё фото рядом с кормушкой.

Победителей определят в двух номинациях: «Все в гости к нам» – принимают серии фотографий, на которых видно, что «пернатую столовую» посещают как можно больше видов птиц; а также –«Популярное место»: нужно, чтобы в кадре одновременно было как можно больше крылатых гостей.













Получившие травмы на рабочем месте могут единовременно рассчитывать на выплату максимум в 163 596 руб. А предельная сумма больничного, связанного с несчастным случаем на производстве составит 503 196 руб.







