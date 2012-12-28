Все новости
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей
Происшествия
«Липецкгражданпроект» признан банкротом
Общество
40-летний тербунец из ревности к бывшей жене жестоко избил своего знакомого
Происшествия
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
Происшествия
Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе
Происшествия
ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году
Общество
Опознана одна из погибших в селе Падворки
Происшествия
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
Происшествия
В России
47
54 минуты назад

В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах

Теперь свыше 1,5 тысяч умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.

В Москве «умные» камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать еще два типа дорожных инцидентов в столице — проведение дорожных работ и движение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по полосам для автомобилей, — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов - проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам», — заявил он через пресс-службу Дептранса.

При движении пользователей СИМ по полосам для автомобилей ЦОДД получает сигнал с камер и сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Таким образом можно предотвратить ДТП и обеспечить безопасность движения, — передает «Интерфакс».

Помимо этого, камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ — информация о них поступает в ЦОДД, и специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло, передают данные дорожному патрулю. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки.

Теперь в Москве камеры фиксируют всего 15 видов нештатных ситуаций на дороге.

На ключевых магистралях столицы работают более 1,5 тысяч умных камер. Они в реальном времени распознают инциденты: от пешеходов на дороге до задымления.
