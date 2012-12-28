Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Теперь свыше 1,5 тысяч умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.
«Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов - проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам», — заявил он через пресс-службу Дептранса.
При движении пользователей СИМ по полосам для автомобилей ЦОДД получает сигнал с камер и сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Таким образом можно предотвратить ДТП и обеспечить безопасность движения, — передает «Интерфакс».
Помимо этого, камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ — информация о них поступает в ЦОДД, и специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло, передают данные дорожному патрулю. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки.
Теперь в Москве камеры фиксируют всего 15 видов нештатных ситуаций на дороге.
На ключевых магистралях столицы работают более 1,5 тысяч умных камер. Они в реальном времени распознают инциденты: от пешеходов на дороге до задымления.
